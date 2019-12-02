Когда можно не платить за коммуналку: украинцам раскрыли секрет

Согласно украинским законам, потребитель может не платить за некачественно предоставленные коммунальные услуги, но есть нюанс.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказала координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ Общественной сети ОПОРА Татьяна Бойко. По ее словам, для начала стоит выяснить, кто виноват в том, что у вас дома холодные батареи, или же с крана течет еле теплая вода.

Холодные батареи "Каменское"

"В первую очередь нужно понять, где именно есть проблема, она извне, или внутри дома. В том случае, если поставщик предоставил адекватный теплоноситель в дом, а тепло растерялся по дороге – это проблема управляющего или ОСМД. Но если на собрании совладельцев квартир вы сами отказались от энергоэффективной модернизации, тогда это уже лично ваша вина и платить придется", – объясняет Бойко.

По ее словам, не платить за некачественные коммунальные услуги можно в том случае, если зафиксирована низкая температура теплоносителя. Или, когда управляющий дома не выполнил возложенные на него обязательства по модернизации дома.

"Но как бывает в таких случаях, когда вы сообщаете, что у вас возникла проблема, то в день проверки сам поставщик подкрутит гайки и у вас неожиданно станет тепло и из крана потечет не теплая, а горячая вода. Такие случаи действительно бывают, но не скажу, что массово",- отметила Бойко.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 мая полноценно заработала коммунальная реформа - вступил в силу закон о коммерческом учете коммунальных услуг и новый базовый закон о ЖКУ. Главный принцип – платить придется за каждый кубометр воды и Гкал тепла, а тех, кто задерживает платежи, будут наказывать штрафами и отключением.

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