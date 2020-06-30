В Украине мошенники нашли номера украинцев и забирают 'налоги': раскрыта схема

Украинцы становятся жертвами еще одной мошеннической схемы. На номера телефонов им присылают сообщения с обещанием выплатить приз, однако вместо этого требуют заплатить "налог" и пропадают.

О том, как работает схема и что делать, чтобы не стать жертвой – читайте в материале OBOZREVATEL.

"Вы победитель! Заплатите нам налог"

Десяткам тысяч украинцев приходят смс с сообщением о том, что они якобы выиграли 300 тыс. грн, а чтобы забрать деньги, нужно обратиться по указанному в сообщении номеру телефону. Такое же смс пришло и на телефон одного из корреспондентов.

Вероятнее всего, номер телефона либо был случайно сгенерирован, либо же попал в одну из телефонных баз, рассказывает эксперт в сфере кибербезопасности Марина Кобейник. Базы номеров украинцев, как уже писал OBOZREVATEL, легко можно купить в интернете.

– Условия на сайте нашем проверяли? А ваш номер есть в списке победителей? И перезвоните, – рассказывает собеседник.

На сайте действительно есть несколько номеров "победителей", без четырех последних цифр. В результате "победителями" могут стать тысячи украинцев, чьи номера начинаются с одних цифр.

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В условиях, которые указаны на сайте "компании", говорится, что для регистрации якобы нужно заплатить "государственную пошлину" в размере 1% от выигрыша. А учитывая, что речь идет о 300 тысячах гривен, мошенники просят заплатить 3 тысячи.

– Это подоходный налог, вы платите 1%, а еще 17% мы за вас в налоговую заплатим. Вам нужно в терминал внести эту сумму, вы получите чек. Деньги сразу в налоговую службу пойдут, – рассказывает мошенник по телефону.

При этом на вопрос, каким образом можно заплатить подоходный налог с еще не полученного дохода, почему не нужно заполнять налоговую декларацию и можно ли сразу прийти в отделение Государственной налоговой службы и там внести свой "1%", оператор заявил, что мы "плохо прочитали условия конкурса".

Причем если в условиях говорится о "пошлине", то оператор по телефону почему-то рассказывает о "подоходном налоге".

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Марина Кобейник рассказывает: такая схема работает уже много лет. Есть несколько вариантов: либо просят оплатить какой-либо товар, либо провести платеж на счет компании. А после мошенники просто пропадают.

Как спасти деньги

Не отвечайте на смс с незнакомых номеров и не разговаривайте с сотрудником банка, который сам вам позвонил. Если вы хотите удостовериться, что имеете дело с настоящим банком, звоните на горячую линию финансового учреждения, а не набирайте указанные в СМС номера.

Никому не называйте номер своей карты, цифры на обратной стороне, срок давности. Имея всю эту информацию, карту можно использовать, чтобы оплатить покупку или перевести деньги.

Не озвучивайте пароли и коды. Таким образом можно верифицировать перевод средств со своей карты на чужую.

Не переводите деньги за "выигрыши", "подарки" и т.п. В большинстве случаев украинцы сами соглашаются отдавать свои деньги, поверив в сверхприбыль.

Корреспондент OBOZREVATEL обратился в службу "102" с просьбой проверить работу указанной "компании" и передал им номера телефонов, с помощью которых мошенники общаются с жертвами.

Если вы стали жертвой мошенников, либо же злоумышленники пытались заставить вас перевести средства на их счет или назвать данные банковской карты, пишите нам на почту obozrevatelfeedback@gmail.com.