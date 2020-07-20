Мошенники воруют деньги на переводах украинцев: как работает схема

В Украине участились случаи создания мошеннических платформ, с помощью которых предлагают провести фейковые переводы с карты на карту, пополнение мобильного телефона или плата за коммуналку онлайн. Внешне такие сайты очень сложно отличить от настоящих.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Такие сайты собирают деньги с украинцев, крадут данные и после удаляются.

Фейковый сайт для переводов ЕМА

Нет системы шифрования трафика. Адрес сайта настоящей платежной системы начинается с "https://", в то же время фальшивки информацию не защищают.

Домен "однодневка". Также стоит узнать, когда был зарегистрирован сайт, если это сделано недавно, это можно считать одним из признаков фиктивности. Проверить эту информацию можно на специальных сервисах.

Нет юридического названия компании. Вместо этого на сайте указан только адрес.

Нет сертификата. Все платежные системы должны сертифицироваться по международным стандартам. Фейковые системы такого сертификата не имеют.

Запрашивают персональные данные. Платежная система для проведения акций никогда не будет при первой же регистрации запрашивать серию и номер паспорта, адрес реальной прописки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине активизировались случаи размещения мошеннических устройств (скриммингов) на банкоматах. Специальные приборы помогают злоумышленникам делать дубликат карты. Чтобы не попасться на удочку мошенников, недостаточно пользоваться теми банкоматами, которые размещены в супермаркетах.