Мошенники воруют данные украинцев с телефонов и создают фейковые переводы: как работают схемы

В Украине мошенники научились внедрять в телефоны вредоносные приложения, создают целые сайты и пользуются доверием потенциальных жертв. О том, как работают новые схемы обмана – читайте в материале OBOZREVATEL.

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Чтобы лишиться всех средств с карты не обязательно называть пароли, номер карты, достаточно всего лишь зайти на вредоносный сайт или скачать вредоносную программу. Потом, что бы вы не делали на своем компьютере или телефоне, мошенники будут видеть каждый шаг.

Заставить установить приложение – сложно. Поэтому мошенники придумывают изощренные способы обмана. Например, предлагают это сделать за деньги, якобы чтобы протестировать новый продукт.

О такой схеме несколько дней назад написал украинец Станислав Киреев. Ему предложили за 500 грн установить "новое приложение OLX" и выполнить несколько простых действий. Чтобы прислать вознаграждение, у потенциальной жертвы заранее попросили номер карты.

Мошенники обманом пытаются заставить установить вредоносное приложение facebook.com/StanislavKireiev

Мошенники выдают себя за сотрудников OLX facebook.com/StanislavKireiev

Эксперт по кибербезопасности Маргарита Сичкарь в комментарии OBOZREVATEL поясняет: номер карты просят в первую очередь, чтобы в будущем воспользоваться этими данными. "Как работает вредоносное программное обеспечение? Вирус отслеживает все ваши действия, может блокировать телефон. Зная номер карты, можно отследить и другие действия", – рассказывает Сичкарь.

Переведи деньги и останься без копейки

Еще один способ обмана – фейковые сайты по переводу средств. Внешне они практически ничем не отличаются от настоящих, при этом если вы введете свои данные, то рискуете вовсе потерять все средства.

"Мошенники создают для вас фальшивые сайты", – говорится в посту киберполиции в соцсетях. Работают они по двум схемам. Первый шаг – создать витрину. Дизайн должен напоминать уже существующие сайты, внушать доверие. Для этого на главной странице размещают логотип крупной платежной системы либо банка, что якобы подтверждает партнерство с ними. Дальше либо нужно "пришить" к сайту специальную программу, которая будет воровать данные карты, либо разместить реальные контакты и собирать оплату за несуществующий товар.

Чаще всего, после жалобы правоохранителям, киберполиция сайт закрывает, но уже через несколько дней мошенники открывают похожий с другим адресом. "Мошенники создают даже каталоги для ненастоящих интернет-магазинов или размещают фиктивные объявления о продаже на общедоступных площадках. Специалисты Ассоциации ЕМА практически ежедневно фиксируют появления новых фишинговых сайтов", – заявляют в ассоциации членов платежных систем.

Фишинговые сайты (от английского слова "рыбачить") воруют данные карты. Доверчивая жертва думает, что вводит данные своей карты, номер, срок действия, CVV-код и пароль для того, чтобы оплатить на сайте, например, куртку. Всю информацию копирует специальная программа, а потом с карты снимают деньги.

Чтобы "спастись" от мошенников, лучше пользоваться магазинами, адреса которых находятся на доменах "ua" или "com". Также в полиции советуют пользоваться украинскими ресурсами (их легче потом проследить и привлечь к ответственности людей, которые за ними стоят). Важно также ознакомиться с отзывами тех, кто уже пользовался сайтом. Причем не стоит обращать внимание на отзывы непосредственно на площадке магазина – найдите по названию магазина упоминания о нем в социальных сетях, на форумах либо в СМИ.

Фейковый магазин ЕМА

Важно не использовать основную карту для платежей онлайн, советует операционный директор 10Guards Виталий Якушев. Для этого можно завести отдельный счет, рассчитанный специально для покупок в сети. Пополнять его стоит только в тот момент, когда вы собираетесь что-либо покупать.

"В таком случае, даже если информация по вашей карте попадет в руки злоумышленников, вы сможете заморозить последний платеж и не потеряете деньги, в крайнем случае – потеряете сумму одного транша", – поясняет эксперт.