Украинцев лишают денег онлайн: раскрыты новые схемы мошенников

В Украине мошенники активизировались в сети: они создают целые фейковые сайты, торгуют несуществующими товарами в сетях, предлагают "провести переводы" или "пополнить мобильный счет".

При этом главная задача – заполучить средства или украсть банковские данные жертвы. О том, как работают схемы в сети и что стоит делать, чтобы не пополнить список пострадавших – читайте в материале OBOZREVATEL.

Мошенники в ногу со временем

"После начала пандемии коронавируса количество киберпреступлений ошеломительно выросло. По моим оценкам, рост в Украине может составить около 30%, по сравнению с аналогичным сезоном прошлого года", – рассказывает эксперт по кибербезопасности Маргарита Сичкарь.

Такая тенденция легко объясняется: украинцы начали активно покупать онлайн и стали реже посещать торговые центры. А там, где есть возможность украсть, всегда появится кто-то, кто попытается такой возможностью воспользоваться.

"Мошенники ушли в онлайн еще раньше нас", – рассказывает OBOZREVATEL замдиректора Ассоциации "ЕМА" Олеся Данильченко. Например, сейчас участились случаи мошенничества при аренде квартир через сайты с объявлениями, кроме того, стало опаснее покупать онлайн. И если онлайн-магазин проверить относительно просто, то найти того, кто скрывается за "магазином" в соцсетях куда сложнее.

В Instagram, в группах в Facebook и на площадках с объявлениями свои сообщения размещают также и мошенники. Отличить их от настоящих продавцов практически невозможно: они просят задаток или оплату за товар, а потом пропадают. Разберем поподробнее самые популярные из схем.

Продам товар. Недорого

Как работает схема:

Мошенники открывают сайт или создают страницу магазина в соцсетях;

в интернете размещают рекламу, накручивают количество подписчиков для того, чтобы убедить потенциальную жертву в подлинности площадки;

при покупке товар обещают отправить в отделение почты, при этом перед самой отправкой просят внести предоплату – 30% стоимости товара;

получив деньги, мошенники перестают отвечать "покупателю" и вскоре вовсе пропадают.

Магазин в соцсетях практически невозможно отличить от настоящего. На странице в названии указывают даже якобы адрес площадки (иногда пользуются чужим доменом). К примеру, вот один из них:

Почти 17 тыс. подписчиков, множество постов с "продающим" описанием каждого товара. Казалось бы, настоящий магазин. Единственное – почти везде отключены комментарии, а указанный в контактах номер телефона недоступен.

Киевлянка Виктория рассказывает OBOZREVATEL: в этом магазине попыталась заказать подарок крестнику. Продавец после непродолжительной переписки поинтересовалась, куда отправить товар и сразу же попросила внести "символическую" предоплату в 350 грн. Она нужна якобы для того, чтобы покрыть расходы на пересылку.

"Я подумала, ну кто будет ради такой маленькой суммы рисковать репутацией? Оплатила, оказалось, что есть такие люди", – рассказывает Виктория. Как только она внесла указанную сумму, продавец заблокировал ее аккаунт. Вместо привычного магазина женщина увидела пустую страницу.

Онлайн-переводы. С акциями

Еще один способ мошенничества – фейковые переводы с карты на карту, пополнение мобильного телефона или плата за коммуналку онлайн. Внешне такие сайты очень сложно отличить от настоящих.

Фейковый сайт для переводов ЕМА

Нет системы шифрования трафика. Адрес сайта настоящей платежной системы начинается с "https://", в то же время фальшивки информацию не защищают.

Домен "однодневка". Также стоит узнать, когда был зарегистрирован сайт, если это сделано недавно, это можно считать одним из признаков фиктивности. Проверить эту информацию можно на специальных сервисах.

Нет юридического названия компании. Вместо этого на сайте указан только адрес.

Нет сертификата. Все платежные системы должны сертифицироваться по международным стандартам. Фейковые системы такого сертификата не имеют.

Запрашивают персональные данные. Платежная система для проведения акций никогда не будет при первой же регистрации запрашивать серию и номер паспорта, адрес реальной прописки.

Единственный способ избежать мошенничества – внимательно изучать сайт перед тем, как им пользоваться. А покупки делать только на проверенных площадках, при этом не делать предоплату и не отдавать деньги до того момента, пока не получите оплаченную услугу или товар.