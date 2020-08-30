Украинцев предупредили о новой афере в сети: жертве предлагают протестировать приложение за 500 гривен

В Украине заработала новая схема мошенников, которые пытаются похитить личные данные, представляясь техподдержкой известной онлайн-доски объявлений.

Пользователям интернета предлагают установить новое приложение якобы от сервиса OLX, чтобы "протестировать" его за денежное вознаграждение. Об этом в Facebook сообщил украинец Станислав Киреев, которому написал мошенник.

Киреев предупредил, что профиль с названием "OLX Support" в Facebook – фейковый. Мошенник всего лишь выбрал для своей страницы обманчивое имя и поставил на страницу профиля логотип компании.

Мошенник попросил мужчину установить приложение якобы от OLX для тестирования "темной темы", обещая за это 500 гривен. Для этого он отправил пользователю ссылки для установления программ, которые являются вредоносными.

Также у украинца попросили указать свою модель телефона и номер банковской карточки. Последнее – якобы для того, чтобы отправить деньги.

Переписка украинца с мошенниками. Facebook / Станислав Киреев

Скриншот переписки. Facebook / Станислав Киреев

"Если вы установите на свой телефон присланные вам приложения, то с вероятностью 100% внутри них – как минимум шпионы, которые отправят своим владельцам всю полезную инфу, которую смогут у вас в телефоне найти, а могут еще и, например, перехватить управление вашими СМСками, отправить запрос к вашему банку, "переписать" на себя привязку номера телефона и украсть все ваши деньги", – предупредил Киреев.

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцев предупредили о новом поддельном сайте ПриватБанка, с помощью которого злоумышленники могут завладеть личными данными граждан.