Мошенники обманывают украинцев, обещая помощь "от Зеленского" в 8 тысяч: как работает схема
В интернете появилась мошенническая схема, когда у украинцев выманивают персональные данные и просят оплатить несуществующие услуги, обещая выплату "карантинной" помощи в 8 тысяч гривен.
Для этого злоумышленники размещают в сети видео, в котором президент Владимир Зеленский рассказывает о введении материальной помощи для предпринимателей. Авторы схемы утверждают, что 8 тысяч якобы может получить каждый, сообщила Киберполиция на своем сайте.
Уточняется, что с начала декабря 2020 года в ведомство поступило уже около сотни обращений пострадавших от подобной схемы обмана.
Правоохранители рассказали, что в описании к видео обычно оставляют ссылки на ресурс, где якобы можно подать заявку на получение денег.
Далее украинцам предлагают ввести свои данные, номер банковской карты (якобы для зачисления "карантинных" 8 тысяч). Кроме того, просят оплатить услуги юриста по оформлению документов, получения электронной подписи, идентификации и тому подобное. Зачастую для этого используют встроенный чат-бот.
В итоге жертвы обмана сами "сливают" аферистам персональную информацию и переводят им деньги.
Киберполиция посоветовала гражданам:
получать информацию, особенно по поводу финансовых выплат, только из официальных источников;
не переходить по сомнительным ссылкам;
не сообщать конфиденциальную информацию посторонним;
в случае разглашения этой информации, обратиться в банк и заблокировать карту;
немедленно сообщать в правоохранительные органы, если заподозрили мошеннические действия.
Ранее OBOZREVATEL публиковал инструкцию о том, как ФПЛ и их наемные сотрудники могут получить реальную финансовую помощь от государства с помощью приложения "Дія".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинцы все чаще становятся жертвами профессиональных мошенников. О том, как работает схема обмана со звонком "из банка" для авторизации и возможно ли вернуть деньги, читайте в нашем материале по ссылке.
Другая популярная в последнее время схема – выманивание денег с обещанием выплаты помощи "по программе президента" в размере до 50 тысяч гривен.
Кроме того, в НБУ заявили, что в Украине распространяют сувенирную монету, посвященную 30-летию независимости, которую Национальный банк не изготавливал.