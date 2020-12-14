Мошенники обманывают украинцев, обещая помощь "от Зеленского" в 8 тысяч: как работает схема

В интернете появилась мошенническая схема, когда у украинцев выманивают персональные данные и просят оплатить несуществующие услуги, обещая выплату "карантинной" помощи в 8 тысяч гривен.

Для этого злоумышленники размещают в сети видео, в котором президент Владимир Зеленский рассказывает о введении материальной помощи для предпринимателей. Авторы схемы утверждают, что 8 тысяч якобы может получить каждый, сообщила Киберполиция на своем сайте.

Уточняется, что с начала декабря 2020 года в ведомство поступило уже около сотни обращений пострадавших от подобной схемы обмана.

Правоохранители рассказали, что в описании к видео обычно оставляют ссылки на ресурс, где якобы можно подать заявку на получение денег.

Далее украинцам предлагают ввести свои данные, номер банковской карты (якобы для зачисления "карантинных" 8 тысяч). Кроме того, просят оплатить услуги юриста по оформлению документов, получения электронной подписи, идентификации и тому подобное. Зачастую для этого используют встроенный чат-бот.

В итоге жертвы обмана сами "сливают" аферистам персональную информацию и переводят им деньги.

Киберполиция посоветовала гражданам:

получать информацию, особенно по поводу финансовых выплат, только из официальных источников;

не переходить по сомнительным ссылкам;

не сообщать конфиденциальную информацию посторонним;

в случае разглашения этой информации, обратиться в банк и заблокировать карту;

немедленно сообщать в правоохранительные органы, если заподозрили мошеннические действия.

Ранее OBOZREVATEL публиковал инструкцию о том, как ФПЛ и их наемные сотрудники могут получить реальную финансовую помощь от государства с помощью приложения "Дія".

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