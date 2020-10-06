Мошенники в Украине нашли новую схему обмана: как не стать жертвой и сохранить деньги

В Украине мошенники используют QR-коды, чтобы заразить телефоны жертв вирусом. В результате злоумышленники получают доступ к социальным сетям жертвы или даже к банковскому приложению. Подробнее о том, как работает схема обмана – читайте в материале.

Как работает новая схема

"Ко мне буквально неделю назад обращались из киберполиции по поводу консультаций о таком виде мошенничестве", – рассказывает OBOZREVATEL замдиректора ЕМА Олеся Данильченко. Из-за карантина в большинстве кафе и ресторанов используют QR-код вместо традиционного меню, это может привести к росту случаев мошенничества, предполагает Данильченко.

Однако пока говорить о том, что такая схема распространена, преждевременно. "Я слышала о таких случаях в Европе. У нас это пока не так распространено", – говорит Данильченко.

При этом схема обмана ничем не отличается от уже хорошо известных, когда украинцам предлагают перейти по вредоносным ссылкам или загрузить специальное приложение. Вот только если раньше нужно было заинтересовать и уговорить открыть ссылку, то сейчас достаточно всего лишь перейти по QR-коду.

Эксперт по кибербезопасности Маргарита Сичкарь в комментарии OBOZREVATEL рассказала, как работает такая схема:

Первое – мошенники оставляют листики с QR-кодами на столбах, в кафе и ресторанах (чтобы посетители приняли и за меню).

Второе – украинец переходит по ссылке и сразу попадает либо на вредоносный сайт, который предлагает загрузить вирус, либо сразу на страницу с загрузкой приложения;

Третье – согласившись открыть либо загрузить программу, телефон заражается вирусом, который может блокировать разные приложения, воровать все сохраненные пароли.

"Цель всегда одна и та же – получить доступ к средствам, взломать почту, банковское приложение, снять средства с карты. Здесь нет ничего нового. Все начиналось с того, что такие ссылки просто присылали в сообщениях в соцсетях. Потом, когда сообщения перестали открывать, начали взламывать страницы и отправлять списку контактов и друзей ту же ссылку. Сейчас, когда и украинцы стали более осторожными пользователями, и социальные сети усовершенствовали механизм верификации и оперативно реагируют на жалобы, мошенники пользуются QR-кодами", – рассказывает OBOZREVATEL Сичкарь.

Как уберечь себя?

считывать QR-код только в том случае, если вы знаете, кто его разместил;

проверять перед считыванием, не наклеили ли на QR-код новую наклейку;

не загружать файлы с любых сайтов по коду.

"Если вы используете код в кафе и ресторанах, убедитесь, что это код, который оставили именно сотрудники ресторана. Считывать коды со столбов, в метро и т.д. вообще нельзя ни в коем случае", – рассказывает Сичкарь.

К слову, в кафе и ресторанах можно также найти меню на официальном сайте заведения, для этого не нужно считывать какие-либо коды.

Как еще распространяют вирус

Заставить установить приложение – сложно. Поэтому мошенники придумывают изощренные способы обмана. Например, предлагают это сделать за деньги, якобы чтобы протестировать новый продукт.

О такой схеме несколько дней назад написал украинец Станислав Киреев. Ему предложили за 500 грн установить "новое приложение OLX" и выполнить несколько простых действий. Чтобы прислать вознаграждение, у потенциальной жертвы заранее попросили номер карты.

Мошенники обманом пытаются заставить установить вредоносное приложение facebook.com/StanislavKireiev

Мошенники выдают себя за сотрудников OLX facebook.com/StanislavKireiev

Маргарита Сичкарь поясняет: номер карты просят в первую очередь, чтобы в будущем воспользоваться этими данными. "Как работает вредоносное программное обеспечение? Вирус отслеживает все ваши действия, может блокировать телефон. Зная номер карты, можно отследить и другие действия", – рассказывает Сичкарь.