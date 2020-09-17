Мошенники создают специальные аккаунты в соцсетях и оставляют украинцев без денег

В Украине среди объявлений о работе для соискателей без опыта встречаются мошеннические предложения. В социальных сетях создают мошеннические аккаунты и продают неуществующие услуги.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Заработка в интернете, в частности в Instagram. Суть работы была описана очень размытыми фразами, и среди главного выделялось: "Тратя всего 3-4 часа в день, можно заработать до 40 тысяч в месяц!". По таким объявлениям вам предложат заработать на СММ-франшизе. Это своеобразная финансовая пирамида, заточена под соцсети. Суть – предельно проста и даже удивляет, как на такой схеме вообще можно что-то заработать. Возьмем условного человека, который уже в этой схеме.

У него есть рабочая страничка в "Инстаграме", где он регулярно пишет посты о простоте заработка в интернете. Еще "постит" "сториз" с имитацией "красивой жизни", чтобы продемонстрировать, что схема работает. В то же время этот человек публикует объявления на разных ресурсах, заказывает себе рекламу, пишет людям в личные сообщения и предлагает научить их так же зарабатывать в сети. Чтобы научиться, нужно всего лишь купить у него какой-то из пакетов услуг. К примеру, за 300 гривен. В него входит:

инструкция, как создать и оформить аккаунт для работы с франшизой (набор таких же банальных постов о простоте заработка в сети);

знакомство с сервисами по продвижению;

текст для общения с клиентами, который нужно красиво начитать в виде голосового сообщения;

инструкция, как окупить покупку франшизы (где искать клиентов);

возможность круглосуточной консультации с продавцом франшизы.

В целом, это та же информация, которую вы можете найти бесплатно в интернете и оформить сами. Но за 300 гривен вам ее красиво распишут и пришлют в мессенджере. А вот за 999 грн – подарят готовую страничку с 1000 подписчиков, а также настройками рекламы.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинских пользователей торговой площадки OLX начали атаковать хакеры из России. Под предлогом продажи товара они узнают данные карточки покупателя, а потом снимают с нее деньги.