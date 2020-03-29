Мошенники снимают с карт украинцев деньги: как работает новая схема

В разгар карантина мошенники изобрели новые схемы воровства средств с банковских карт во время карантина.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. В Межбанковской ассоциации членов платежной системы сообщают: мошенники зашли дальше. Разработали вредоносные программы, сайты, которые воруют персональные данные и используют их для того, чтобы снять деньги с карт.

Схема работы мошенников всегда одна и та же:

Первый шаг: вызвать доверие, запугать, пообещать помощь или сверхприбыль;

Второй шаг: заполучить персональные данные , номер и CVV банковской карты и заставить назвать код подтверждения, который приходит в виде СМС;

Третий шаг: получить как можно большую сумму с карты, провести перевод.

В разгар карантина схемы работы мошенников изменились. Например, если раньше требовали перевести деньги, рассказывая, что близкий родственник попал в полицию, то теперь говорят: ваш сын или дочь в обсервации, у него может быть коронавирус. Мол, хотите увидеть/освободить свое чадо – переводите деньги. Сам же родственник в этот момент может находиться дома и даже не подозревает о том, что за него требуют выкуп.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине активизировались мошенники, которые рассылают фейковые сообщения о начислении 1000 грн, обещанных пенсионерам в связи с карантином.

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