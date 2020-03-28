Мошенники снимают деньги с карт украинцев во время карантина: раскрыты схемы

Мошенники во время карантина изобрели целый ряд схем, которые позволяют грабить доверчивых украинцев. Для этого используют вредоносные приложения, запугивают обсервацией и даже создают фейковые сайты для оплаты коммунальных услуг.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. В Ассоциации "ЕМА" собрали несколько распространенных во время карантина схем обмана. Вот некоторые из них.

Узнай, где коронавирус. Мошенники разработали специальное вредоносное программное обеспечение, которое якобы помогают увидеть, где ближайший к вам больной коронавирусом. Как только доверчивый пользователь устанавливает приложение, все файлы блокируются, а чтобы их разблокировать, требуют прислать деньги на электронный кошелек.

Вашего сына изолировали. Еще одна новая схема: ночью к пенсионерам звонят неизвестные, говорят, что их сына изолировали с подозрением на коронавирус и предлагают заплатить выкуп: иногда за то, чтобы отвезти "больного" домой, а иногда просят прислать деньги на лечение (мол, иначе он просто умрет).

Заплати за коммуналку онлайн. Из-за массовой самоизоляции пенсионеры перестали ходить в банки для того, чтобы заплатить за коммуналку. Теперь они осваивают онлайн-платежи. Мошенники разработали вредоносные страницы, которые вместо того, чтобы принимать оплату за коммунальные услуги, воруют данные банковских карт.

"Главный совет – будьте бдительны. Не открывайте неизвестные сайты, загружайте приложения только в официальных магазинах Playmarket или Appstore, не отвечайте на звонки от неизвестных номеров, или если ответили, сразу же ищите официальный номер больницы (если звонили из больницы), своего банка (если звонили от имени банка) и проверяйте информацию", – советует Марина Кобейник.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине активизировались мошенники, которые рассылают фейковые сообщения о начислении 1000 грн, обещанных пенсионерам в связи с карантином.

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