В Украине мошенники "захватывают" банкоматы: достаточно один раз использовать карту

В Украине любой клиент банка может лишиться средств со счета после неосторожного использования банкомата. Мошенники разработали целый ряд уловок, который позволяет не просто украсть данные карты, но и сделать полный дубликат. Достаточно всего лишь один раз вставить свою карту в разъем и неосторожно ввести пин-код на клавиатуре.

О том, какие схемы с банкоматами используют мошенники и как защитить себя – читайте в материале OBOZREVATEL.

Скримминг – защититься от воровства невозможно

Как рассказывает замдиректора ассоциации "ЕМА" Олеся Данильченко, последнее время количество случае воровства средств с использованием специального устройства "скримминг" выросло в разы. Мошенники устанавливают этот едва заметный прибор в разъем банкомата для приема карт.

Его заметить невооруженным взглядом практически невозможно. Соприкасаясь с картой, он считывает и запоминает ее данные. Потом мошенникам стоит всего лишь скопировать их и с помощью другого устройства изготовить дубликат карты.

Заметить скримминг практически невозможно НПУ

Чтобы лишиться средств, стоит всего лишь один раз воспользоваться банкоматом ЕМА

Эксперт по кибербезопасности Маргарита Сичкарь поясняет OBOZREVATEL, что ни один из популярных советов "правильного" использования банкомата не может обеспечить полную защиту. Одни говорят, что стоит пользоваться только теми банкоматами, которые находятся в торговых центрах и магазинах. Но при этом большинство приборов находили именно в таких помещениях.

"Относительно полезный совет в такой ситуации – прикрывать клавиатуру, когда набираете пин-код. Чаще всего в таких банкоматах устанавливают незаметную камеру, которая снимает все ваши действия и с помощью которой можно подсмотреть цифры.

Траппинг – карту "съедает" банкомат

Еще один менее распространенный способ мошенничества – траппинг. Это специальный прибор, который "захватывает" карту и не отпускает ее до определенного действия. Клиент думает, что его карту "съело", звонит в банк и уходит.

Тогдау подходит мошенник и продолжает пользоваться банкоматом, используя чужую карту.

"Траппинг сейчас не настолько распространенный способ мошенничества, как только клиент дозвонится в любой из банков, в котором он обслуживается, оператор сразу же посоветует ему никуда не отходить от банкомата. Это фактически исключает возможность какого-либо мошенничества. Но есть и другие случаи, когда карта не "вылазит" и клиент просто ее забывает", – рассказывает OBOZREVATEL представитель пресс-службы одного из крупных банков.

В банкоматы вставляют специальное устройство, которое "захватывает" карту ЕМА

Официанты и продавцы: как защитить свои деньги

Сичкарь добавляет, что иногда приборы для воровства средств устанавливают просто в терминалах супермаркетов и магазинов. Дубликаты делают не сразу, а деньги начинают снимать через какое-то время так, чтобы ничего не "выдало", что продавец находится в сговоре с мошенником.

"Также важно не передавать свою карту в чужие руки ни на одну минуту. Иногда достаточно мгновения, чтобы незаметно подсмотреть все данные карты и провести ее сквозь прибор, который ворует данные", – советует она.

Как защитить себя от схемы

Установить лимит на снятие наличных в банкомате. В банковском приложении на ту карту, которую вы носите с собой, установите ограничение в 200-300 грн. Даже если мошенники смогут украсть данные, все деньги заполучить не получиться.

Попросить банк выпустить карту с чипом. Такие карты чаще стоят дороже, но снять с них дубликат значительно сложнее.

Прикрывать рукой клавиатуру банкомата, когда набираете пин-код. Если на устройстве установлена камера, она не сможет "подсмотреть", какие цифры вы набираете.