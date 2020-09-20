Мошенники распространяют опасные QR-коды: эксперты рассказали, как уберечь телефон

В Украине мошенники распространяют QR-коды, при считывании которых на телефон устанавливается вредоносное приложение. Такая программа способна украсть банковские данные, пароли к соцсетям и заблокировать телефон. Чтобы уберечься, эксперты советуют придерживаться нескольких правил.

Как говорится в материале OBOZREVATEL, чтобы не попасться на удочку мошенников, стоит:

считывать QR-код только в том случае, если вы знаете, кто его разместил;

проверять перед считыванием, не наклеили ли на QR код новую наклейку;

не загружать файлы с любых сайтов по коду.

"Если вы используете код в кафе и ресторанах, попросите, убедитесь, что это код, который оставили именно сотрудники ресторана. Считывать коды со столбов, в метро и т.д. вообще нельзя ни в коем случае", – рассказывает Сичкарь.

Юрист Александр Плахотник в комментарии OBOZREVATEL поясняет: найти мошенника, который с помощью вредоносной программы взломал телефон и получил доступ к данным, крайне сложно.

Если вы уже скачали вредоносное приложение, немедленно заблокируйте банковские карты и аккаунты в банковских приложениях, также стоит сразу поменять пароли во все социальные сети и удаленно отключить телефон.

"Сразу отключайте телефон, блокируйте карты и меняйте все пароли. Потом телефон лучше отнести в мастерскую и попросить переустановить все программное обеспечение. Я бы также советовал обратиться к администрации того учреждения, где вы считали этот код, с просьбой просмотреть на камерах, если они есть, кто оставил листок бумаги. Если на видео попало лицо злоумышленника, есть смысл вызывать полицию и писать заявление", – рассказывает юрист.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинских пользователей торговой площадки OLX начали атаковать хакеры из России. Под предлогом продажи товара они узнают данные карточки покупателя, а потом снимают с нее деньги.