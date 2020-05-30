Мошенники "портят" банкоматы и перехватывают деньги украинцев: как не потерять наличку

В Украине мошенники устанавливают специальные клейкие ленты и накладки в разъем для выдачи налички. После того, как клиент снимает деньги, часть суммы или все гривни остаются в банкомате. После мошенники снимают устройство и забирают накопленные деньги.

Об этом сообщает Ассоциация ЕМА. Так, Всего 57% украинцев не отходят от банкомата, если тот по необъяснимым причинам не выдал деньги. В среднем, каждая жертва кэш-треппинга (воровство средств с помощью специальных устройств на банкомате) теряет около 1500 гривен.

кэш-треппинг Киберполиция

Чтобы не попасться на удочку, достаточно всего лишь проверить отверстие для выдачи наличных – мошеннические накладки редко бывают хорошо закреплены. Иногда достаточно легко дернуть за планку – и удастся снять ее.

"После нужно позвонить в банк по телефону на карте или по телефону на банкомате. Дальше действовать согласно инструкциям сотрудника банка", – рассказывают в ЕМА.

Как правильно пользоваться банкоматом

Лучше пользоваться теми банкоматами, которые всегда находятся под наблюдением. Например, в отделениях банков, в торговых центрах, супермаркетах.

Перед тем, как использовать банкомат, проверить отверстие для выдачи налички и циферблат – на них не должно быть съемных элементов.

Деньги нужно пересчитывать сразу возле банкомата. При этом лучше делать это так, чтобы ваши руки всегда были под наблюдением камеры, установленной на самом банкомате.

Если банкомат не выдал деньги, нельзя отходить от него. Нужно сразу же позвонить в банк и попытаться обнаружить устройство для "захвата" налички.

Какие еще схемы работают

В "тренде" остаются и другие методы развода, когда вам приходит SMS-сообщение, в котором указано, что ваша банковская карта заблокирована. Там же указан номер, позвонив на который, вы сможете решить "проблему". Далее вы называете якобы оператору банка номер карты, срок ее действия и код SMS-сообщения, после чего вы обнаруживаете пропажу личных средств с карты.

Кроме того, злоумышленники начали подделывать SMS-оповещения от банков. Покупая товары с рук через популярные онлайн-платформы, мошенники отправляют липовые сообщения о зачислении средств на вашу банковскую карту, после чего продавец передает им товар. Но после проверки счета оказывается, что денег на карте нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве двое подозреваемых, которые находились в СИЗО, мошенническим путем по телефону выманили у пенсионерки 69 тысяч гривень.