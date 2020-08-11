Мошенники под видом ПриватБанка заманивают украинцев: предлагают 4 тысячи грн

Дарья Дурова Личные финансы 23:07, 11.08.2020 Обновлено: 23:19, 11.08.2020

Украинцев предупредили о новом поддельном сайте банка, с помощью которого злоумышленники могут завладеть личными данными граждан.

Речь идет о сайте якобы кредитов от ПриватБанка с адресом Privatbankcredit.com. Об этом в Facebook сообщила украинка Оксана Жила.

"Хочу предостеречь – это не ПриватБанк! Не заполняйте и не присылайте никакой информации мошенникам", – написала она.

Женщина также показала рекламу "банка", в которой говорится о "зачислении на карту кредитных средств в размере 4 000 гривен". Далее сайт просит пользователя ввести номер мобильного телефона.

На скриншоте видно название сайта – "ПриватКредит".

Фейковый сайт банка рекламируется в соцсетях.
Facebook / Оксана Жила
Мошенники могут завладеть номером телефона.
Facebook / Оксана Жила
Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, в Украине мошенники устанавливают на банкоматах специальные устройства, которые не просто воруют данные с карт, но и позволяют изготовить дубликат и в любое время "обчистить" счет жертвы.

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