Главная Новости
13 июня • обновлено в 20:23
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Личные финансы

Мошенники по телефону крадут деньги украинцев: эксперт рассказала, как спасти деньги

1.5т
Читать материал на украинском

Украинцам приходят СМС с угрозами заблокировать карты и предложением узнать детали по указанному номеру телефона. Однако в результате мошенники по телефону узнают данные банковских оставляют украинцев без копейки.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Эксперт в сфере кибербезопасности Марина Кобейник рассказывает: подобные схемы уже давно известны и работают не первый год. Мошенники покупают банковские карты у украинцев и базу контактов в интернете. Рассылают сообщения в поисках самого наивного клиента, а после вынуждают перевести деньги со своей карты на купленную. Полученную "прибыль" снимают в банкоматах.

НБУ

НБУ

"Сейчас, я бы сказала, есть определенное обострение с мошенничеством. И сколько не проводи пропаганду, не рассказывай, что никому нельзя называть свои личные данные и всегда нужно перезванивать в банк по тому номеру, который указан на вашей карте, все равно найдется кто-то, кто убедит в обратном", – рассказывает Кобейник.

  • Не отвечайте на СМС с незнакомых номеров и не разговаривайте с сотрудником банка, который сам вам позвонил. Если вы хотите удостовериться, что имеете дело с настоящим банком, звоните на горячую линию финансового учреждения, а не набирайте указанные в СМС номера.

  • Никому не называйте номер своей карты, цифры на обратной стороне, срок давности. Имея всю эту информацию, карту можно использовать, чтобы оплатить покупку или перевести деньги.

  • Не озвучивайте пароли и коды. Таким образом можно верифицировать перевод средств со своей карты на чужую.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве двое подозреваемых, которые находились в СИЗО, мошенническим путем по телефону выманили у пенсионерки 69 тысяч гривень.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "мошенничество в Киеве" на OBOZREVATEL.

Тема
мошенничество в Киеве
Место
Украина
Тег
мошенники
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Экономика Личные финансы

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 30 506.

    Вылечились: 13 976. Умерли: 880.

  • В мире заболели более 7,8 млн человек, погибли – 430 тысяч.

  • В ВОЗ ответили, передается ли коронавирус через грудное молоко.

  • Израильский медик развеял мифы о "бесполезности" масок для защиты от COVID-19.

  • Вакцина от полиомиелита может помочь при COVID-19: ученые отследили связь.

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги