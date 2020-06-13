Мошенники по телефону крадут деньги украинцев: эксперт рассказала, как спасти деньги

Украинцам приходят СМС с угрозами заблокировать карты и предложением узнать детали по указанному номеру телефона. Однако в результате мошенники по телефону узнают данные банковских оставляют украинцев без копейки.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Эксперт в сфере кибербезопасности Марина Кобейник рассказывает: подобные схемы уже давно известны и работают не первый год. Мошенники покупают банковские карты у украинцев и базу контактов в интернете. Рассылают сообщения в поисках самого наивного клиента, а после вынуждают перевести деньги со своей карты на купленную. Полученную "прибыль" снимают в банкоматах.

НБУ

"Сейчас, я бы сказала, есть определенное обострение с мошенничеством. И сколько не проводи пропаганду, не рассказывай, что никому нельзя называть свои личные данные и всегда нужно перезванивать в банк по тому номеру, который указан на вашей карте, все равно найдется кто-то, кто убедит в обратном", – рассказывает Кобейник.

Не отвечайте на СМС с незнакомых номеров и не разговаривайте с сотрудником банка, который сам вам позвонил. Если вы хотите удостовериться, что имеете дело с настоящим банком, звоните на горячую линию финансового учреждения, а не набирайте указанные в СМС номера.

Никому не называйте номер своей карты , цифры на обратной стороне, срок давности. Имея всю эту информацию, карту можно использовать, чтобы оплатить покупку или перевести деньги.

Не озвучивайте пароли и коды. Таким образом можно верифицировать перевод средств со своей карты на чужую.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве двое подозреваемых, которые находились в СИЗО, мошенническим путем по телефону выманили у пенсионерки 69 тысяч гривень.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся