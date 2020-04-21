Мошенники открывают магазины и пропадают: как на украинцев наживаются в сетях

В Украине мошенники создают целые фейковые магазины в соцсетях, собирают десятки тысяч подписчиков и обворовывают доверчивых клиентов. Выдавая себя за настоящий бизнес, киберпреступники накручивают количество подписчиков, открывают сайты и даже покупают рекламу.

Об одном из самых популярных способов обмана читайте в материале OBOZREVATEL.

Как работает схема

Мошенники открывают сайт или создают страницу магазина в соцсетях;

в интернете размещают рекламу, накручивают количество подписчиков для того, чтобы убедить потенциальную жертву в подлинности площадки;

при покупке товар обещают отправить в отделение почты, при этом перед самой отправкой просят внести предоплату – 30% стоимости товара;

получив деньги, мошенники перестают отвечать "покупателю" и вскоре вовсе пропадают.

Магазин в соцсетях практически невозможно отличить от настоящего. На странице в названии указывают даже якобы адрес площадки (иногда пользуются чужим доменом). К примеру, вот один из них:

Почти 17 тыс. подписчиков, множество постов с "продающим" описанием каждого товара. Казалось бы, настоящий магазин. Единственное – почти везде отключены комментарии, а указанный в контактах номер телефона недоступен.

Киевлянка Виктория рассказывает OBOZREVATEL: в этом магазине попыталась заказать подарок крестнику. Продавец после непродолжительной переписки поинтересовалась, куда отправить товар и сразу же попросила внести "символическую" предоплату в 350 грн при общей стоимости товара в чуть более 1000 грн. Такая предоплата нужна якобы для того, чтобы покрыть расходы на пересылку.

"Я подумала, ну кто будет ради такой маленькой суммы рисковать репутацией? Оплатила, оказалось, что есть такие люди", – рассказывает OBOZREVATEL Виктория. Как только она внесла указанную сумму, продавец заблокировал ее аккаунт. Вместо привычного магазина она увидела пустую страницу.

Да и сам магазин изменил свое название в соцсети.

Деньги отправила на карту 4868190101610022 на имя Zdorova Anna Sergeevna. Как оказалось, Виктория стала далеко не первой жертвой этой мошенницы. В интернете, вбив номер карты в поисковую строку, можно найти сообщения от других жертв "магазина".

Разбираем с экспертом: как уберечься от схемы

По просьбе OBOZREVATEL эксперт в сфере кибербезопасности Антон Носов проанализировал описанную схему и собрал главные правила, которые позволят уберечься от мошенничества.

Узнать мошенника можно было еще до того, как оплатить товар. В контактах указан номер телефона "магазина" – 0978971246. "Я вбил этот номер в поисковик и сразу увидел подпись "мошенники берут деньги и не отправляют". Этого уже достаточно, чтобы навсегда попрощаться с магазином", – рассказывает Носов.

Всего эксперт обнаружил три маркера мошенничества на странице "магазина":

под постами закрыты комментарии – оставить свой отзыв или прочитать чужой невозможно;

название магазина полностью повторяет популярный поисковой запрос "детские товары укр", при этом зачастую владельцы магазина, даже если это магазин в сети, помимо поисковой фразы также указывает реальное название;

чтобы понять, что номер карты, на который предлагают перевести деньги, принадлежит мошеннику, достаточно вбить его в поисковую строку – там можно обнаружить записи тех, кто уже пострадал от "Анны Сергеевны Здоровой".

Правда, скорее всего, говорит Антон Носов, карту мошенники купили у ее владельца. Это распространенная среди мошенников услуга. У малообеспеченных украинцев просят на свое имя оформить в банке дебетовую карту, а потом выкупают ее вместе с паролем и используют для реализации схем.

"Главное правило при любой покупке онлайн – выбирайте наложенный платеж", – говорит эксперт.

Если вы также стали жертвой мошенничества и хотите рассказать свою историю – пишите нам на почту obozrevatelfeedback@gmail.com.