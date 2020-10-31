Мошенники оставляют украинцев без работы: названы пять главных схем

В Украине мошенники, пользуясь ростом уровня безработицы в стране, внедряют новые схемы обмана: обещают высокооплачиваемую работу, однако вместо этого собирают деньги якобы "за оформление", или для "гарантии трудоустройство.

Кадровый портал work.ua опубликовал пять самых популярных мошеннических схем. Чтобы не стать жертвой рекрутинговых мошенников, стоит помнить одно простое правило — добросовестный работодатель или агентство по подбору персонала никогда не просят соискателей заплатить за получение должности и предоставленные услуги.

Схема № 1. Гарантированное трудоустройство

Это сильная и заманчивая формулировка, она может означать что угодно, но не реальное трудоустройство. Например, соискателю предлагают пройти обучение по специальной программе, после окончания которой он 100% будет принят на должность. Человек оплачивает тренинг или курс, и после этого липовый работодатель пропадает. В итоге — ни обучения, ни денег, ни работы...

К сожалению, соискатели до сих пор клюют на эту маркетинговую уловку и попадают прямиком в руки мошенникам. Запомните — никаких гарантий того, что вы точно получите заветную должность, в принципе быть не может. Ни ваш многогранный опыт, ни харизма, ни высокая квалификация не могут гарантировать, что вы подойдете той или иной компании.

Схема № 2. Плата за вакансии

Как правило, этим промышляют мошенники, маскирующиеся под рекрутинговые агентства, или коммерческие фирмы. Такие организации за вознаграждение якобы помогают соискателям в трудоустройстве. На деле кандидатам предлагают вакансии, которые находятся в свободном доступе: с сайтов поиска работы, социальных сетей, газет. Или, что еще хуже, отправляют на собеседования в несуществующие компании.

Но во всем цивилизованном мире это работает по-другому. Соискатели не оплачивают услуги кадровых агентств, это делают работодатели. Поэтому если с вас требуют оплату за доступ к "базе вакансий" — бегите.

Схема № 3. Легкая работа на дому, за которую сулят зарплату айтишника

Цель мошенников, работающих по этой схеме, — выманить у соискателя деньги за возможность начать работу или заставить вложить средства в товары, стоимость которых слишком завышена. Подобные предложения в основном распространяются в интернете и печатных изданиях, там, где сложно проверить легальность работодателя.

Самый популярный вариант — собирать ручки, игрушки, какие-то несложные приборы, клеить марки, конверты, упаковывать подарки и даже сортировать бисер по цветам. Лжеработодатель предлагает заплатить за материал перед стартом, обещая вернуть потраченное с процентами с первой же зарплатой. Когда вы принесете то, что сделали, ваш товар могут не принять, так как он бракованный, еще и заставят купить дополнительные материалы. Возможно, мошенники и вовсе пропадут с радаров с вашими деньгами.

Эта схема стара как мир, однако отчаявшиеся соискатели продолжают верить в чудо и легкий заработок. Но увы, чуда не случится. Если вас просят за что-либо заплатить перед началом работы, это должно насторожить. Вы ни за что не должны платить.

Схема № 4. Платные звонки и смс

Если вы нашли привлекательную вакансию, в которой не указана контактная информация работодателя, не обольщайтесь, вас может подстерегать обман. Например, чтобы связаться с рекрутером, вам могут предложить отправить смс-сообщение вместо резюме или сделать звонок. Отправите или позвоните — и со счета мобильного телефона будет снята вся сумма.

Еще варианты. Соискателя приглашают в офис компании, чтобы заполнить анкету. Хотите узнать о судьбе заявки? Будьте добры, отправьте смс. Или вам придет письмо от якобы крупной и солидной компании с сообщением, что вы прошли отбор и приняты на супердолжность. Чтобы соблюсти формальности, вас попросят зарегистрироваться на сайте и для этого отправить смс. Вас должно насторожить столь заманчивое предложение, особенно если вы не принимали участия в конкурсах. Да и "крупные и солидные" фирмы не столь мелочны, чтобы требовать оплату за услуги связи, кофе или сканирование документов.

Схема № 5. Сначала документы — потом работа

Свершилось, вам позвонили/написали и пригласили на работу в известную компанию! И просят выслать копию паспорта или других документов с персональными данными, а взамен присылают для подписи договор о трудоустройстве. Задумайтесь, не пахнет ли от такого предложения обманом. Ведь это соглашение может оказаться документом на кредит в банке. Никогда не предоставляйте документы, личную информацию потенциальному работодателю, пока не будете уверены, что все официально, внимательно читайте бумаги перед подписанием.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинских пользователей торговой площадки OLX начали атаковать хакеры из России. Под предлогом продажи товара они узнают данные карточки покупателя, а потом снимают с нее деньги.