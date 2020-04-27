Мошенники оставляют украинцев без копейки и пользуются новыми схемами: банкир рассказал, как спасти деньги

К каким хитростям прибегают мошенники во время карантина, чтобы завладеть средствами клиентов банков? Такой вопрос обсуждался во время организованного Finclub круглого стола, в котором принял участие Председатель правления Идея Банка Михаил Власенко вместе с другими руководителями украинских банков и специалистами по предупреждению мошенничества онлайн.

Банкиры рассказали, что во время карантина все больше клиентов покупают и платят онлайн, вызывая интерес мошенников к применению преступных методов. Поэтому службы безопасности банков еще пристальнее следят за подозрительными операциями. В то же время, они призывают клиентов быть бдительными и не поддаваться на подозрительные махинации.

Интернет-мошенник

Во время круглого стола банкиры поделились собственным опытом, как не попасть в ловушку мошенников и не потерять средства во время карантина. В частности, Михаил Власенко дал несколько советов, которыми пользуется сам: