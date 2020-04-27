Мошенники оставляют украинцев без копейки и пользуются новыми схемами: банкир рассказал, как спасти деньги

К каким хитростям прибегают мошенники во время карантина, чтобы завладеть средствами клиентов банков? Такой вопрос обсуждался во время организованного Finclub круглого стола, в котором принял участие Председатель правления Идея Банка Михаил Власенко вместе с другими руководителями украинских банков и специалистами по предупреждению мошенничества онлайн.

Банкиры рассказали, что во время карантина все больше клиентов покупают и платят онлайн, вызывая интерес мошенников к применению преступных методов. Поэтому службы безопасности банков еще пристальнее следят за подозрительными операциями. В то же время, они призывают клиентов быть бдительными и не поддаваться на подозрительные махинации.

Интернет-мошенник

Во время круглого стола банкиры поделились собственным опытом, как не попасть в ловушку мошенников и не потерять средства во время карантина. В частности, Михаил Власенко дал несколько советов, которыми пользуется сам:

Будьте внимательны, покупая в интернете. Прежде чем перевести деньги или совершить покупку онлайн, тщательно изучите сайт или сервис, через который хотите совершить сделку. В частности, на сайте должна быть пометка в виде замка у адресной строки. Погуглите номер телефона продавца, другую информацию о нем или о сайте. Совершая покупку или денежный перевод, избегайте эмоциональных решений, даже если мошенники вас активно склоняют к этому, и анализируйте всю информацию. Для платежей онлайн используйте отдельную дебетовую карту (без кредитного лимита) и переводите на нее средства непосредственно перед покупкой и в сумме именно этой покупки. Таким образом, даже если мошенникам удастся получить доступ к данным вашей карты, на ней не будет средств, которыми они смогут завладеть. Если нет личных свободных средств и нужно сделать покупку с кредитной карты, используйте функционал карточных лимитов (у всех банков этот сервис доступен в мобильном и онлайн-банкинге). После покупки на нужную сумму уменьшите лимит на одну операцию, например, до 100 или 200 грн. Даже если реквизиты карточки будут скомпрометированы, максимум, что смогут украсть мошенники, это сумма установленного вами лимита. Для оплаты подписок на онлайн-сервисы и игры (или если дети попросят "подвязать" платежную карточку) используйте ту же специальную карточку для оплат в интернете. К сожалению, иногда клиенты забывают, что подписались на сервис, или подвязывают карточку к игровому аккаунту ребенка. А когда начинают приходить СМС о списании, заявляют о мошенничестве. Но на самом деле эти платежи правомерны. Всегда следите за тем, чтобы по всем карточкам было подключено СМС-информирование и 3D-Secure. 3D-Secure — это одноразовый пароль подтверждения транзакций, который никому нельзя сообщать, даже если мошенники представляются работниками банка. Сделайте пароль в интернет-банке сложным и периодически меняйте его. Регулярно проверяйте состояние своих счетов.

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