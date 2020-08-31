Мошенники нашли номера украинцев и придумали новую схему обмана

В Украине мошенники выкупили базы данных с номерами украинцев, рассылают СМС и обещают крупный выигрыш. Однако в результате вместо денег вынуждают сделать покупку.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. "Наша конкурсная комиссия выбрала вас среди множества претендентов. Сумма в 350 тыс. грн уже переведена на счет, вам стоит всего лишь подтвердить свои данные участника и для этого сделать покупку товаров компании Imageclub на рекомендованную сумму от 315 грн", – заявил оператор.

Такой вид мошенничестве существует уже не один десяток лет. Еще до того, как у большинства украинцев появились телефоны, сообщения о выигрыше рассылали по почте (чаще всего разносил нанятый за небольшие деньги курьер). К письму также прикрепляли список товаров, их стоимость и реквизиты для оплаты.

В эру цифровых технологий о выигрыше сообщают в смс, а операторы вынуждены проявлять свое мастерство и убеждать собеседников, что они находятся буквально в шаге от богатства.

Юрист Александр Плахотник в комментарии OBOZREVATEL разъяснил: если речь идет о мелком обмане, правоохранители вынуждены будут зарегистрировать обращение, но при этом будут рассматривать его в последнюю очередь. Этим и пользуются мошенники.

"Здесь единственный выход объединяться и делать публично и открыто обращение по поводу работы мошеннической организации. Если кому-то кажется, что такие сайты – мелочь, он глубоко заблуждается. В масштабах всей страны ежедневно они могут заполучать десятки тысяч гривен", – подытожил Плахотник.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинских пользователей торговой площадки OLX начали атаковать хакеры из России. Под предлогом продажи товара они узнают данные карточки покупателя, а потом снимают с нее деньги.

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