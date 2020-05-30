Мошенники крадут деньги у клиентов ПриватБанка: как спасти сбережения

В Украине мошенники звонят клиентам ПриватБанка и, используя личную информацию, втираются в доверие для того, чтобы завладеть средствами. При этом злоумышленникам известны ФИО и даже дата выпуска карты.

Об этом заявил член правления Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ) Александру Глущенко, передает UBR. "Позвонил мужик, поздоровался с супругой по имени, я был рядом. Представился службой безопасности Приватбанка и говорит: по вашей карточке пытаются провести какие-то операции в Розетке на 856 грн. Это вы? Нет. Значит, это мошенники", – рассказал Глущенко.

Канва схемы классическая, но появились особенности, которых ранее не было. В отличие от "гопников" с зоны, которые традиционно названивают под видом кол-центров, в данном случае звонят люди совсем другого статуса. У них поставлена грамотная речь.

"Обычные мошенники, которые звонят, например, по карте Альфа банка, – им явно тяжело подбирать слова, им так и хочется сказать "б…я", перейти на феню. У этого жулика отлично поставлен голос. Используется очень дорогая гарнитура, хорошо слышно. Мне как специалисту сразу очевидно, что это не оператор контакт-центра, где дешевая гарнитура, поломанные провода. Слышимость отличная. Это дорогой хакинг", – рассказал Евгений Успенский, являющийся сотрудником IT-безопасности одной из компаний, на которого "нарвались" аферисты.

Мошенники владеют практически всей информацией по банковской карте жертвы. Представившись, они задают вопрос, была ли транзакция по карте, 4 последние цифры которой называются и действительно совпадают с приватбанковской картой этого человека. "У злоумышленника был номер моей карты, этой карте полгода. Ему была известна дата выпуска карты, номер телефона, к которому привязан Приват24. То есть у него есть доступ к базе", – рассказывает Успенский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве двое подозреваемых, которые находились в СИЗО, мошенническим путем по телефону выманили у пенсионерки 69 тысяч гривень.

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