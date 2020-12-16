Мошенник похитил с банковских счетов украинцев 1 млн гривен: раскрыта схема

Киберполиция Украины разоблачила в Полтавской области злоумышленника, который получил доступ к персональным данным украинцев и похитил с их счетов миллион гривен.

Для доступа к онлайн-банкинга он использовал сим-карты, которые были перевыпущены удаленно. Всего от действий 31-летнего мужчины пострадали 100 человек, сообщается на сайте ведомства.

Для взлома учетных записей он использовал вредоносное программное обеспечение, после чего злоумышленник получил доступ к телефонным книгам пользователей. Среди контактов фигурант выбирал номера близких родственников пострадавших.

"Используя эту информацию, он совершал удаленный перевыпуск сим-карт через оператора мобильной связи. Вместе с доступом к сим-картам пострадавших злоумышленник получал доступ и к их онлайн-банкингу, откуда присваивал деньги. Предварительно установлено, что от мошеннических действий пострадали около 100 человек. Общая сумма ущерба достигает миллиона гривен", – сказано в сообщении правоохранителей.

По месту проживания фигуранта провели обыски и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и банковские карты.

Мужчине объявлено о подозрении по части 3 статьи 190 (мошенничество) УК. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Ему грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.

Напомним, что украинцы чаще становятся жертвами мошенников, которые звонят от имени якобы сотрудников банка и выманивают деньги. О том, как работает схема и как не стать жертвой обмана, читайте в материале OBOZREVATEL.