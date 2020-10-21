Пенсионеров в Украине обманывают схемой с псевдовыигрышами и "банковскими" картами: как она работает

В Украине распространилась схема обмана, нацеленная в основном на пожилых, с "выигрышными" письмами – когда жертве сообщают о несуществующем выигрыше, забрать который можно, купив определенный товар на круглую сумму.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко. Как поделился он, эта схема мошенников возмутила его больше всего.

Шевченко отметил, что в последнее время к таким письмам стали добавлять пластиковые карты, похожие на банковские.

"Якобы на них сохраняется выигрыш, однако, для того чтобы получить доступ к карте, надо переслать квитанцию ​​о покупке товаров на соответствующий адрес. Однако после покупки на несколько сотен гривен, что для пенсионеров является существенной суммой, ничего не происходит, потому что на карточке маленьким шрифтом написано "Образец", – сказано в сообщении.

Кроме того, банков, под брендами которых работают мошенники, уже давно нет на рынке.

Как уточнил глава Нацбанка, мошенники обычно отправляют письмо, которое сообщает о "выигрыше" крупной суммы – 100, 200 и более тысяч гривен. Среди товаров, которые нужно купить, могут быть БАДы, книги, косметика и тому подобное. Каталог товаров добавляется в письме.

Шевченко рассказал, что в целом в первой половине 2020 года банки сообщили о 47 522 случаях незаконных действий с платежными картами на общую сумму 86,4 млн гривен.

"Очень прошу – берегите себя и своих пожилых родителей, родных и друзей. Не стесняйтесь переспрашивать, получают ли они такие сообщения о выигрыше. С большой вероятностью такое сообщение является мошенническим.

Помните, что мошенники не останавливаются ни перед чем. Так, одна из жалоб на такую схему, полученная НБУ, касается сообщения о псевдовыигрыше, полученном 95-летним дедушкой, бывшим узником концлагеря Бухенвальд",– подытожил Шевченко.

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Национальный банк сообщил, что за последний год получил около 200 обращений от украинцев относительно мошенничества. Кроме схем, связанных с платежными картами, существует ряд классических способов выманивания денег.