Пенсионеров в Украине обманывают схемой с псевдовыигрышами и "банковскими" картами: как она работает

В Украине распространилась схема обмана, нацеленная в основном на пожилых, с "выигрышными" письмами – когда жертве сообщают о несуществующем выигрыше, забрать который можно, купив определенный товар на круглую сумму.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко. Как поделился он, эта схема мошенников возмутила его больше всего.

Шевченко отметил, что в последнее время к таким письмам стали добавлять пластиковые карты, похожие на банковские.

"Якобы на них сохраняется выигрыш, однако, для того чтобы получить доступ к карте, надо переслать квитанцию ​​о покупке товаров на соответствующий адрес. Однако после покупки на несколько сотен гривен, что для пенсионеров является существенной суммой, ничего не происходит, потому что на карточке маленьким шрифтом написано "Образец", – сказано в сообщении.

Кроме того, банков, под брендами которых работают мошенники, уже давно нет на рынке.

Как уточнил глава Нацбанка, мошенники обычно отправляют письмо, которое сообщает о "выигрыше" крупной суммы – 100, 200 и более тысяч гривен. Среди товаров, которые нужно купить, могут быть БАДы, книги, косметика и тому подобное. Каталог товаров добавляется в письме.

Шевченко рассказал, что в целом в первой половине 2020 года банки сообщили о 47 522 случаях незаконных действий с платежными картами на общую сумму 86,4 млн гривен.

"Очень прошу – берегите себя и своих пожилых родителей, родных и друзей. Не стесняйтесь переспрашивать, получают ли они такие сообщения о выигрыше. С большой вероятностью такое сообщение является мошенническим.

Помните, что мошенники не останавливаются ни перед чем. Так, одна из жалоб на такую схему, полученная НБУ, касается сообщения о псевдовыигрыше, полученном 95-летним дедушкой, бывшим узником концлагеря Бухенвальд",– подытожил Шевченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Национальный банк сообщил, что за последний год получил около 200 обращений от украинцев относительно мошенничества. Кроме схем, связанных с платежными картами, существует ряд классических способов выманивания денег.