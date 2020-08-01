Монобанк заблокировал перевод на 150 грн и потребовал справку о доходах: новые правила проверки

В Украине из-за новых правил мониторинга платежей Монобанк заблокировал перевод на 150 грн и потребовал подтвердить, легально ли получены эти средства.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. В Монобанке заявили, что они должны верифицировать абсолютно все операции на пополнения счета и заблокировали перевод на 150 грн главы Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко. Экономист рассказывает: когда банки проверяют крупные переводы на сотни или хотя бы десятки тысяч гривен, это вполне понятная ситуация. Но когда проверяют и блокируют сумму в 150 грн, это вызывает вопросы.

"Я думаю, что это был просто глюк в системе. Никто не извинялся, я прислал ссылку на декларацию своего брата, который переводил эту сумму. Деньги разблокировали", – говорит Дорошенко.

Есть риск, что те клиенты банков, которые не ждут, что на их карту придут средства и не знают точных сумм, могут вовсе потерять перевод, говорит глава Ассоциации поставщиков сетей. Если сотрудники банка не предупредят, узнать о заблокированной сумме не удастся.

Монобанк блокирует счета facebook.com/people/Alexey-Doroshenko

Чтобы подтвердить перевод, банку нужно предоставить подтверждение легального дохода. В случае со 150 грн это может быть практически любой доход. А если бы заблокировали, к примеру, перевод на 40 тыс. грн, здесь нужно было бы еще доказать, что размер заработной платы позволяет переводить такие суммы.

"Мониторинг ужесточается по всему миру. Это приведет к тому, что действительно уклониться от налогооблажения будет сложно. Большинство компаний соглашаются, что нужно платить налоги. Но это как ножницы. Ножницы – вещь полезная. Вся одежда раскраивается с помощью ножниц, но если вы ножницами захотите кого-то убить, вы это сможете делать. Та же ситуация и с финансовым мониторингом. Хотите под кого-то подкопать, у вас есть 101 способ законно это сделать", – рассказывает Дорошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине банки начали требовать у клиентов расписки во время снятия депозитов свыше 200 тысяч гривен. Причем даже тогда, когда вклады забирают с соблюдением всех условий договоров и своевременно.

В Украине банки стали активно внедрять финансовый мониторинг клиентов. Он касается всех без исключения – как ФЛП и физлиц, так и юрлиц.