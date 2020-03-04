Монеты СССР, которые можно продать за целое состояние: как выглядят и сколько стоят

В Украине некоторые монеты времен СССР нумизматы готовы купить за сотни тысяч гривен. Какие деньги из прошлого выросли в цене в разы и как они выглядят – в подборке OBOZREVATEL.

Сколько стоит копейка

5 копеек 1947 года

monitex.com.ua

Монету номиналом в 5 копеек, выпущенную в 1947 году, можно продать за 250-500 тыс. грн. Такие деньги считаются редкостью, а найти их – большая удача.

15 копеек 1958 года

monitex.com.ua

15 копеек 1958 года можно продать по цене от 50 до 100 тыс. грн. Монета считается не самой редкой, однако ее цена растет с каждым годом.

20 копеек 1958 года

20 копеек 1958 года можно продать по цене до 70 тыс. грн. Отметим, это в разы больше, чем номинал "старых" денег даже с учетом инфляции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине произошел всплеск подделки купюр номиналом 500 гривен. Преступники печатают их на принтерах, а сбывают в кафе и на заправках.

Украинцы, получившие первые банкноты в 1000 гривен, жалуются, что не во всех банках узнают новую купюру и принимают для платежей.

С 1 октября 2019-го НБУ стал выводить из оборота купюры номиналом 1, 2, 5 и 10 грн, а мелкие монеты перестали считаться деньгами.

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