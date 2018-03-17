Монетизация льгот в Украине: каким будет лимит

Согласно предложению Кабинета министров Украины, монетизация льготы на проезд в общественном транспорте будет представлять собой компенсацию стоимости 30 поездок ежемесячно (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Однако рассчитывать и изменять этот лимит будут иметь право местные органы власти, сообщает ТСН.

Предполагается, что они заранее должны перечислить деньги на карточку горожанина, его личный счет или даже выдавать людям наличные на оплату проезда.

"Если речь идет о монетизации, то люди должны получить средствами те ресурсы, которые им определены", — пояснил премьер-министр Владимир Гройсман.

Сейчас право на бесплатный проезд в общественном транспорте имеют 37 категорий граждан. Однако каждый город к этому перечню могут добавлять новые категории — в Киеве, например, такое право имеют школьники.

Кроме того, теперь в регионах должны сами устанавливать количество льготных поездок в месяц, а значит и размер выплат. Однако в столице 30 поездок в месяц явно будет мало, поскольку следует также учитывать пересадки. Важно понимать и тот факт, что указанный алгоритм не заработает, пока в Киеве не появится система электронного расчета, когда каждый будет знать, что нужно делать с картой, дающей право свободного проезда в транспорте. Один проездной будет действовать для всех видов транспорта, а электронные компостеры будут фиксировать, сколько раз проехал льготник и столько денег получит перевозчик.

На электронный билет в Киеве уже перешли метрополитен, городская электричка, скоростной трамвай, а треть троллейбусов и трамваев уже оборудованы программным обеспечением. Осталось поставить валидаторы, работу которых сейчас тестируют, а с сентября планируют ввести наконец электронный билет, который избавит от необходимости рассчитываться за проезд наличными. Новация будет стоить около 100 тыс. грн на одну подвижную единицу транспорта.

Частные перевозчики сами должны переоборудовать свои машины, но учитывая состояние большинства маршруток, есть большой вопрос, будут ли они тратить такие деньги на систему электронного билета. В регионах уже заявили, что новация слишком дорогая и не ко времени. Вместе с тем перевозчики только и ждут, что пассажиры получат свои льготы наличными, и тогда каждый человек, который заходит в транспорт, будет платить за проезд.

Но, несмотря на постановление правительства, решение о монетизации льгот на проезд не является обязательным — каждая территориальная громада сама будет определяться переходить на новые правила или оставлять все, как есть.

Как сообщал "Обозреватель", решение о монетизации льготного проезда в транспорте Кабмин принял 14 марта.