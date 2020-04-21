Могут ли цены на газ в Украине обрушиться до нуля? Сколько будем платить

Мировые цены на нефть обвалились до исторического минимума, а по некоторым сделкам опустились ниже нуля. Следом за "черным золотом" снижаются цены и на газ. Однако простых украинцев такая тенденция может не коснуться.

Газовые хранилища Украины заполнены, отопительный сезон закончился с рекордным за 30 лет запасом. И покупали это голубое топливо по пиковым ценам.

О том, что будет с тарифами на газ и почему украинцам "не светит" обвал цен на голубое топливо, читайте в материале OBOZREVATEL.

Что будет с ценами на газ

"Цена на газ по формуле связана с ценой на нефть, с временным лагом. Стоимость барреля сегодня стремится к 0. Вопрос для знатоков – кому и по какой цене будут реализованы запасы газа в хранилищах (16 млрд), которыми гордится НАК Нафтогаз, закупленные на пике стоимости?", – иронизирует в соцсетях бывший министр энергетики Игорь Насалик.

Если обычно в конце отопительного сезона в хранилищах остается 8-9 млрд кубометров газа, сейчас – 15,8 млрд. И весь этот объем нужно реализовать. Покупали "голубое топливо" еще по высоким ценам, а сейчас, когда цены снизились, хранилища остаются полными, поэтому закупить большое количество дешевого газа не получится.

Правда, до тех пор, пока цена на газ повлияет на стоимость голубого топлива, пройдет до 9 месяцев. "Традиционно в цене газа есть зависимость от других, альтернативных источников энергии. Но в последнее время зависимость цен природного газа и нефти ослабляется, а иногда цены меняются в разных направлениях. Например, в 2019 году цены природного газа падали без существенной корреляции с котировками нефти. Это происходит через большую роль других, более близких факторов, которые уже приводят к переизбытку предложения на рынке и снижению цены", – рассказывает представитель Украинской энергетической биржи Оксана Запорожская.

"Традиционно в цене газа есть зависимость от других, альтернативных источников энергии. Но в последнее время зависимость цен природного газа и нефти ослабляется, а иногда цены меняются в разных направлениях", – рассказывает Запорожская.

В контрактах "Газпрома" есть индексация на цену нефти, поэтому снижение цены может быть, предполагает Запорожская. Например, в понедельник спотовые цены газа в Европе вслед за нефтью уменьшились, но большее снижение относилось к долгосрочным контрактам и составляло примерно 5% от цены предыдущего дня – для контрактов на месяц вперед.

"Таким образом, нефтяная составляющая, ожидаемо, не принесет значительного снижения цен в Европе и в Украине – то есть можно говорить, что отрицательных цен газа, аналогично с котировками нефти, не будет. Тот минимум рыночной цены в Украине, который ожидается в апреле-мае, не должен быть ниже 3500 грн./тыс куб. м. с НДС", – предполагает эксперт.

С учетом абонплаты украинцы в мае в среднем за куб будут платить около 4-4,5 грн. Правда, стоимость нефти может падать и дальше, в таком случае будут снижаться и тарифы на газ.

"Можно говорить, что отрицательных цен газа, аналогично с котировками нефти, не будет", – предполагает эксперт УЭБ.

"Провал впервые в истории нефти марки WTI в отрицательную область потянул за собой вниз и остальные сорта нефти. Рынок "черного золота" остается под психологическим воздействием отрицательных цен на американские сорта нефти по фьючерсам, экспирация которых заканчивается сегодня", – рассказывает OBOZREVATEL руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

"Нафтогаз" прогадал?

Цены на газ в Европе уже падают. Так, на британском хабе National Balancing Point за неделю газ подешевел на $16,8 до $45,65. Это значительно дешевле, чем в России. Если бы голубое топливо закупали сейчас, сэкономить можно было бы миллиарды.

Однако в любом случае накануне отопительного сезона "Нафтогаз" должен был заполнить газовые хранилища, а теплую зиму и обвал цен никто не мог достоверно спрогнозировать. А сейчас свободным остаются всего около 10 млрд кубометров.

Даже если украинские поставщики сейчас захотят заполнить хранилища дешевым голубым топливом, место ограничено. Во всем мире уже заканчивается площадь для хранения нефти, такую же участь ждет и газ, если в ближайшее время не закончится карантин и не восстановится экономика.