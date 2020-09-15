Мирович рассказал, какие привычки "родом из СССР" остались у современных людей

Даже у современных людей осталось много привычек, которые "родом" из СССР. Тогда они были вызваны бедностью жизни, но люди продолжают им следовать, даже если сейчас имеют достаточно денег.

Об этом рассказал белорусский блогер Максим Мирович в Живом журнале. Он напомнил, что когда на советских плакатах ракеты бороздили просторы Вселенной, 95% населения штопали носки на лампочках и не могли нормально вылечить зубы.

Топ-10 привычек родом из СССР

Штопать драные носки

Блогер написал, что, по мнению любителей СССР, все жители этой страны жили богато и привольно и могли себе позволить купить всё что угодно – вот только бытовые привычки родом из той эпохи говорят совсем о другом. Одна из таких привычек – штопать дырявые носки.

В СССР существовало даже множество "проверенных способов", как именно это лучше всего делать – один из способов заключался в том, что драный носок нужно было натянуть на лампочку — мол, это поможет дырявому носку сохранить свою форму.

"Если у вас есть дырявые носки – обязательно их выбросите, не позорьтесь. Пара хороших носков стоит сейчас дешевле, чем чашка кофе в кафе", – написав Мирович.

Вечно ремонтировать обувь

Ещё одна бытовая привычка, родившаяся в СССР из-за тотальной нищеты и дефицита — люди годами ремонтировали туфли, потому что для того, чтобы купить что-то новое и приличное попросту не было денег. Пара нормальной обуви могла в СССР стоить половину, если не всю среднюю зарплату.

Советские граждане могли иметь "своего" обувного мастера (так же, как "своего" стоматолога и "своего" продавца колбасы), который мог сделать ремонт чуть лучше, чем другим – за небольшой дополнительный приз в виде шоколадки или спиртного. При этом чинили и латали даже то, что ремонту уже не подлежало – прошивали развалившиеся задники туфель, на стертые от времени подошвы наклеивали "профилактику", подкрашивали стертую кожу.

Привычка по много раз ремонтировать обувь. maxim-nm.livejournal.com

Никогда не лечить зубы

Автор написал, что в "стране победившего социализма" люди питались достаточно плохо – хороший белок был дефицитом, в продаже было мало фруктов и овощей (особенно зимой), из-за чего у многих граждан уже к 30-40 годам были плохие зубы. Плюс в СССР не существовало нормальной стоматологии – дырявые зубы сверлили "пыточной" бормашиной на низких оборотах, без наркоза, после чего залепляли серым и шершавым цементом (с отвердителем, от которого за 5 метров несло ацетоновм) – из-за чего люди в СССР очень не любили ходить к зубным врачам.

"Как итог – мало у кого в СССР были хорошие зубы и белоснежная улыбка. Многие ещё и сейчас по старой привычке продолжают бояться походов к зубным врачам и стыдливо прячут зубы, улыбаясь в стиле "куриная попка".Сейчас нет нерешаемых проблем с зубами, и к тому же всё сейчас делается совершенно безболезненно", – написал блогер.

Покупать продукты "впрок"

Чисто советская привычка, оставшаяся с тех времён – набивать кухонные шкафы кулями с кашами/макаронами/картошкой. Понять эту привычку в СССР было можно – продукты часто были дефицитом, и если в магазине "выбрасывали", например, хорошие макароны или тушенку – лучше было взять 4-5 пачек, а то потом их могло бы не быть в продаже долгое время.

Сейчас любые продукты остаюся доступными в любое время года и в любое время дня и ночи, и нет никакого практического смысла в том, чтобы набивать кухонные шкафы килограммами гречки, макарон и картошки.

Привычка закупать много еды про запас. maxim-nm.livejournal.com

Не выбрасывать старую одежду, мыть пол майкой

"Ещё один показатель чисто советской нищеты – никогда не выбрасывать старую одежду. Даже самая затрепанная, растянутая и штопаная майка будет ещё годами донашиваться в качестве домашней одежды, после чего будет торжественно переведена в разряд тряпок – ей ещё пару лет будут мыть пол в квартире, заботливо высушивая тряпочку на стенке ванны", – напомнил автор.

Привычка не выбрасывать тряпки. maxim-nm.livejournal.com

Иметь дома пакет с пакетами.

Хорошие полиэтиленовые пакеты были в СССР большим дефицитом – причём это касалось как больших пакетов (с ручками и принтами), так мелких прозрачных пакетиков. Обычно если советский человек покупал что-то, что было упаковано в полиэтиленовый пакет – то пакет бережно сохранялся, а затем использовался много раз и периодически стирался – если, к примеру, в пакете хранилось мясо. Некоторые даже умудрялись хранить, стирать и годами использовать пакеты из-под молока – это была очень ходовая бытовая упаковка в конце восьмидесятых-начале девяностых годов.

Привычка иметь пакет с пакетами. maxim-nm.livejournal.com

Хранить дома банку старых пуговиц

"Ещё одна загадочная советская привычка, появившаяся от нищеты и дефицита — во многих квартирах в СССР хранилась огромная банка, набитая старыми пуговицами, причём чаще всего хозяева даже не могли вспомнить, откуда она появилась. При этом все продолжали исполнять древний советский ритуал –если, к примеру, старая рубашка готовилась быть разжалованной в тряпки, то пуговицы с неё заботливо срезались и укладывались в эту банку. "А потому что бабушка так делала", – написал Мирович.

В СССР это ещё можно было худо-бедно понять – нормальные пуговицы были дефицитом, и их хранение дома было оправдано. Но сейчас это уж точно никому не нужно – тем более, что пуговицы на современных вещах совсем другого стиля.

Привычка хранить пуговицы. maxim-nm.livejournal.com

Коллекционировать стеклянные банки

"Замечал за некоторыми своими знакомыми такую привычку – стеклянные банки из-под покупных консервированных продуктов (скажем, маринованных огурчиков или перца) не выбрасываются, а заботливо моются, от них тщательно (с помощью горячей воды и мыла) отмывается этикетка, после чего банки отправляются в кухонный шкаф или на антресоли на вечное хранение. Мой вопрос, а зачем собственно вы это делаете – заставил моих знакомых задуматься, после чего они выдали ответ в стиле "ну не знаю, может быть пригодится". При этом банки продолжали стоять так годами, покрываясь пылью и занимая полезное место в шкафу", – написал автор.

В СССР такую привычку можно было понять – там практически все занимались "закатками", готовя домашнее варенье и соленые огурцы, но сейчас этим занимается мало кто, а коллекционирование банок, что годами потом стоят на антресолях, выглядит каким-то странным советским фетишем и атавизмом.

Привычка не выбрасывать банки. maxim-nm.livejournal.com

Доедать старый хлеб и всю еду с тарелки

"Ещё одна чисто "нищая" привычка, которая родилась в СССР – доедать всю еду с тарелки, даже если уже насытился. Тут сказывается чисто советский культ хлеба, а также поведенческая семейная модель – "бабушка всегда так делала". Нужно понимать, что молодость бабушки пришлась на голодные годы – и если в доме был обед, его нужно было съесть весь, потому что ужина могло и не быть, но сейчас в такой привычке нет никакого практического смысла", – считает Мирович.

Привычка переедать ради экономии. maxim-nm.livejournal.com

Делать вечный ремонт

Ремонт, длящийся годами, был характерен для советских квартир, и это можно было понять – частного рынка наёмных рабочих в СССР практически не существовало, и ремонт в квартире делался в большинстве случаев своими силами – глава семейства приходил с работы и неспешно так, часик-другой в день делал ремонт. Итого ремонт растягивался на годы, и часто когда доклеивалась полоска обоев в последней комнате, то в первой комнате (с которой всё началось) уже снова нужно было начинать ремонт.

Привычка вести "вечный" ремонт. maxim-nm.livejournal.com

"Если вы не хотите быть совком и доставать соседей, годами сверля дырки в стенах – просто поднакопите деньжат и наймите бригаду из 2-3 хорошо зарекомендовавших себя ребят, они сделают вам ремонт максимум за 2-3 месяца", – подытожил Мирович.

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