Минсоц показал, кому в декабре повысили пенсии на 370 грн

Александр Литвин Личные финансы 13:03, 5.12.2020 Обновлено: 17:21, 5.12.2020

В декабре 2020-го среднюю пенсию украинцев с первой группой инвалидностью повысили на 370,5 грн до 11 498,5 грн. При этом пенсионную выплату участников боевых действий увеличили на 94 грн до 2 918,8 грн.

Об этом говорится в опубликованных данных на странице Министерства социальной политики в социальной сети Facebook. Также повышение получили и украинцы с минимальной выплатой (на 57 грн до 1769 грн).

Как выросли пенсионные выплаты:

  • Первая группа: +370,5 грн до 11 498,5 грн;

  • вторая группа: +299,2 грн до 9 287,2 грн;

  • третья группа: +205,2 грн до 6 368,4 грн.

Пенсионные выплаты в Украине повысили
facebook.com/MLSP.gov.u
Из-за нового прожиточного минимума выросли пенсии
facebook.com/MLSP.gov.u

Отметим, такой перерасчет связан с повышением прожиточного минимума (ПМ) в Украине с 1 декабря 2020 года. В следующий раз ПМ пересмотрят только летом следующего года. Также стоит отметить, что в Украине размер социальных стандартов не соответствуют реальному уровню прожиточного минимума. Повышают на ту сумму, на которую, по мнению Кабмина, есть деньги.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев уже в следующем году ждет новая пенсионная реформа. Тех, кто еще не вышел на заслуженный отдых, обяжут вносить вклад на личный счет. Эти деньги или возьмут из уже существующих налогов и взносов, или заставят платить дополнительно.

Со средней зарплатой украинцы имеют право на пенсию в размере около 3,5 тыс. грн.

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