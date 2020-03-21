Новый министр экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко не внес в декларацию два элитных авто, дом под Киевом и квартиру в Москве, доля в которой принадлежит его жене.

Как передают "Схемы", Петрашко "забыл" указать дом в коттеджном городке "Солнечная долина" в селе Романков Киевской области, которым по документам владеет его супруга, гражданка России. Площадь недвижимости составляет 409 квадратных метров.

Петрашко "забыл" задекларировать жилье под Киевом и в Москве Схемы

Петрашко "забыл" задекларировать жилье под Киевом и в Москве Схемы

Журналисты выяснили, что за женой министра также числится треть квартиры в 109 квадратных метров в Донском районе Москвы. Жильем также владеют ее мать и брат. Кадастровая стоимость квартиры, согласно документу, более 18 миллионов рублей. Сейчас это почти 200 тысяч долларов.

Петрашко "забыл" задекларировать жилье под Киевом и в Москве Схемы

Также у Петрашко обнаружили в реестре МВД два внедорожника: Suzuki Vitara S (2016 выпуска) и Land Rover Range Rover Sport (2017 выпуска).

Сам министр позже заявил журналистам, что не успел заполнить декларацию из-за "нехватки времени" и заверил, что внесет все сведения, когда соберет необходимые документы.

Петрашко "забыл" задекларировать жилье под Киевом и в Москве Схемы

Как писал OBOZREVATEL, Петрашко имеет 20 лет стажа в сфере экономики и менеджмента. Последние 7 лет руководил крупной компанией.

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