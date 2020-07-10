В Минфине сказали, как можно снизить тарифы на отопление для украинцев

Пересмотр тарифов на отопление позволит снизить суммы, которые ежемесячно платят украинцы. Причина в том, что рыночная цена газа ниже, чем предусмотренная в тарифе.

Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко в интервью "Сегодня". В частности, комментируя условия сотрудничества с МВФ, министр указал на требования, в которых заинтересована Украина. Касаясь пересмотра тарифов на отопление, министр сказал, что без пересмотра люди будут платить "столько же или дороже"

"Пересмотр тарифов на отопление. Сейчас рыночная цена на газ ниже, чем предусмотренная в тарифе на отопление. Без их пересмотра люди будут платить столько же или дороже. А если пересмотреть, тарифы за отопление удастся снизить", – сказал Марченко.

Он добавил, что пересмотр тарифов на отопление будет раз в год перед отопительным сезоном, и на весь отопительный сезон.

"При этом предусмотрена возможность корректировки тарифов на отопление в связи с изменением, в частности, тарифов на топливно-энергетические ресурсы", – уточнил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине тарифы на электроэнергию для населения меняться не будут, на данный момент Кабинет министров не готовит соответствующие решения.

Украинцы стали медленнее погашать задолженность по ЖКХ из-за введенного в стране карантина. На ситуацию повлиял и запрет начислять штрафы и пеню за неоплату коммунальных услуг.