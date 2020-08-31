В Украине минимальная зарплата в 2021-м должна быть на уровне 10 тыс. грн. Повышение с 1 сентября 2020-го до 5 тыс. не соответствует даже уровню заниженного фактического прожиточного минимума.

Кабмин презентовал план по росту минималки до 6 тыс. с января и до 6,5 тыс. грн с июля следующего года. И хоть само повышение можно только приветствовать, его размеры оставляют желать лучшего.

"Слуги народа" вместо того, чтобы защитить работающих украинцев, из-за отсутствия квалификации и умения считать, или из-за страха не понравиться теневому бизнесу, снова рассказывают об угрозе инфляции и девальвации.

О том, почему реальная минималка должна быть не меньше 10 тыс. грн и почему все эти страшилки – вымысел – читайте в материале OBOZREVATEL.

Деньги на справедливую минималку есть!

От повышения минималки денег станет только больше. И это уже доказано опытом прошлых лет. К примеру, когда в 2017-м минималку повысили в два раза, с 1600 до 3200 грн, доходы местных бюджетов выросли на 38%, а налоговые поступления в общую казну страны – на 23%. Пенсионный фонд тогда дополнительно получил около 51 млрд грн, местные бюджеты выросли примерно на 11 млрд грн, а доход от НДФЛ в госбюджет увеличился на 16 млрд. Общая экономика страны "прибавила" 0,5% ВВП.

Не было ни закрытия бизнеса, которым пугали предприниматели, ни ухода работодателей в тень. Тогда двукратное повышение минималки обошлось госбюджету всего в 28 млрд грн. То есть потратили 28 млрд, а только поступления в Пенсионный фонд выросли на 51 млрд! А инфляция была на уровне предыдущего, 2016 года.

Удивительно, почему эти цифры не видят или просто не хотят видеть в Офисе президента. Может быть в очередной раз подыгрывают теневикам и боятся заставить платить налоги. А может быть действительно не хватает квалификации? От имени президента повышение минималки останавливает Юлия Ковалив. Та самая Ковалив, которая работала заместителем министра развития экономики, главой наблюдательного совета "Нафтогаза".

Только в прошлом году, согласно декларации, от госуправления делами и инвестиционного совета при Офисе президента она получила почти полтора миллиона гривен, или около 125 тыс. грн на месяц. Украинцам же она предлагает жить на 5 тыс. грн.

Уважаемая Юлия Ковалив, а вы бы смогли хотя бы один месяц прожить на 5 тыс. грн? Как так произошло, что вы не можете найти деньги в бюджете на повышение минимальной зарплаты, учитывая, что такой шаг окупиться в разы? Почему вы не хотите выводить бизнес из тени, а вместо этого по согласию с Офисом президента в Украине снижаются штрафы для теневиков и отменяются проверки?

Такие же "советчики" были и в 2016-м. Вспомним, к примеру, нардепа Виктора Пинзеника, который ходил по эфирам и рассказывал, что украинская экономика не готова к двукратному повышению минималки. А когда это привело к экономическому росту и резкому взлету поступлений в бюджеты, Пинзеник стыдливо замолчал.

Хочется также обратиться к министру финансов Сергею Марченко. Именно он в 2016-м анонсировал журналистам повышение минималки в два раза. Тогда он убеждал, что и денег на это хватит, и бизнес легко справится. Что изменилось сегодня? Неужели вы также верите, что украинцы могут прожить на 5 тысяч гривен? К слову, прошлый министр финансов, ваша начальница Оксана Маркарова тогда также не поддерживала идею и также оказалась не права.

Еще один противник достойных зарплат – глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев. Он хорошо известен как ярый сторонник "единщиков", и защитник "серого" бизнеса.

После каждого повышения минималки бизнес начинает возмущаться, что якобы не может позволить себе такие зарплаты. Напрашивается вопрос, что это за бизнесмен, который не может себе позволить платить хотя бы 10 тыс. грн. Если не можешь заработать на сотрудника, встань на его место и сам делай его работу.

На самом же деле часть бизнеса просто привыкла жить в тени. Они не хотят платить налоги и ищут себе оправдания. Да, есть действительно предприятия, которые попали в сложный период. Их нужно поддержать, но не ценою социальных стандартов для всей страны.

Есть и другой аспект. Почему-то бизнес не привык, что на зарплаты нужно тратить деньги, и сотрудники это не рабы, которые будут за копейки зарабатывать собственнику прибыль. Простой пример, который часто озвучивают украинские профсоюзы: в структуре расходов европейских промышленных предприятий 25-30% занимает фонд оплаты труда, а в Украине всего 5-8%.

К чему приводит низкая минималка:

украинцы с минимальной зарплатой могут претендовать только на минимальную пенсию;

бюджет Пенсионного фонда недополучает миллиарды гривен, в результате на достойные выплаты не могут претендовать даже те, кто получает реальную "белую" зарплату;

местный и государственный бюджеты недополучают десятки миллиардов гривен, а это деньги на медицину, образование, зарплаты бюджетников, оборону страны.

Какой же должна быть минималка?

Большинство стран Европы (Польша, Румыния, Литва, Венгрия и многие другие страны) придерживаются мнения, что минималка должна составлять около 55% средней зарплаты. Эксперты Международной организации труда считают, что в тех странах, где наблюдается активный отток рабочей силы, минимальная зарплата должна быть не меньше 60% средней.

Средняя зарплата в 2021-м даже по самым скромным и вызывающим сомнения подсчетам составит 13,6 тыс. грн. Такая цифра обнародована в консенсус-прогнозе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Даже если взять прогноз официальных средних зарплат из консенсус-прогноза, которому очень сложно доверять, в 2021-м украинцы должны зарабатывать минимум 7,5-8,2 тыс. грн.

Реально же показатель средней зарплаты занижен! То есть украинцы зарабатывают больше, поэтому и минималка должна быть выше 8,2 тыс. Вот несколько вопиющих цифр.

Ежегодно от 34 до 48 тысяч руководителей предприятий оформляются на минималку. Вдумайтесь в эту цифру. Все они ездят на дорогих автомобилях, руководят коллективами и якобы работают за 5 тысяч гривен. И это в то время, как в Киеве, как и в любом крупном городе, на 5 тысяч гривен невозможно найти даже уборщика территории.

Около 75% сотрудников малых и средних предприятий официально сидят на минималке! А если учитывать и крупных работодателей, то 5 тысяч гривен получает каждый третий работающий. Это катастрофическая ситуация. Размер минимальной зарплаты уже не выполняет функции социальной защиты работающих. Недобросовестные бизнесмены, а такие есть почти в любой стране, пользуются своей безнаказанностью и всеобщим молчаливым согласием и просто воруют налоги из бюджета и будущее своих сотрудников.

А еще учтите, что сама методикам подсчета средней зарплаты не соответствует европейским стандартам. Как считают у нас? Берут сумму всех зарплат (фонд оплаты труда) и делят на всех штатных сотрудников. Получается такая себе средняя температура по больнице. В Европе же учитывают медианную зарплату. Это доход сотрудников, который находится ровно посередине зарплатного списка. То есть количество тех, кто зарабатывает больше и тех, кто зарабатывает меньше, одинаково.

Если бы статистика видела реальные зарплаты, а не те, что показывают официально, если бы учитывали медианные зарплаты, а не брали "среднюю температуру по больнице", мы бы уже получали кардинально другие цифры. По нашим подсчетам, есть уже основания предполагать, что в следующем году справедливая минимальная зарплата должна быть около 10 тыс. грн.

Ее как минимум должно хватать на самые базовые потребности. Работающий человек не может жить за гранью бедности. Можно ли в Украине оплатить коммуналку, мобильную связь, интернет, питаться, одеваться еще и растить детей на 5 тысяч гривен в месяц?

Это всеобщий обман. Работодатели понимают, что найти сотрудника на зарплату в 5 тысяч гривен невозможно, государство знает, что на минималку оформляют только чтобы заплатить меньше налогов, а сами украинцы вынуждено соглашаются на зарплаты в конвертах.

Чиновники и политики, которые защищают не честно работающих украинцев и экономику своей страны, а "теневиков", которые обворовывают эту страну, должны в первую очередь нести политическую ответственность за свои решения и заявления. А украинцы должны понимать, нужны ли им такие власть имущие.

Продолжение следует...

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