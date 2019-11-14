Минималка в новом бюджете Украины: сколько получим в 2020-м

В Украине минимальную зарплату в 2020 году планируют увеличить с 4173 до 4723 грн. Об этом говорится в проекте госбюджет, который рассмотрят во втором чтении 14 ноября.

Так, повышение составит 550 грн. При этом правительство Гройсмана анонсировало, что минималка будет на уровне не менее 5 тыс. грн. При этом уже новый Кабмин обещание предшественников не выполнил. "Статья 8. Установить в 2020 году минимальную заработную плату: в месячном размере: с 1 января – 4723 гривны; в почасовом размере: с 1 января – 28,31 гривны", – говорится в документе.

Зарплаты в Украине

Также в проекте отмечается, что соцпомощь будет составлять 25% от прожиточного минимума для основных групп населения – 506 грн. А для лиц с инвалидностью она составит 100% от прожиточного минимума – 2027 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что резкого повышения заработных плат учителям в 2020 году не будет.

В Украине зарплаты всем госслужащим будут платить на банковские карточки, а не наличкой. Это поможет каждый год экономить 60 млн грн.

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