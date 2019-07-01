Минималка в 5 тисяч: в Минфине рассказали, как будут расти зарплаты

В Украине, согласно подсчетам Министерства финансов, в следующем году минимальную зарплату повысят до 4723 грн. При этом цены за этот же период вырастут более чем на 6%. Минималка достигнет показателя в 5 тыс. грн только в 2021 году, если верить оценкам ведомства.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. В 2022-м украинцы будут зарабатывать от 5290 грн. Если указанные оценки окажутся верными, вероятнее всего, Украина останется страной Европы с одними из самых низких зарплат.

Так, именно повышение минималки позволяет увеличить поступления в бюджет, пополнить Пенсионный фонд и со временем подталкивает к росту и средние зарплаты.

Согласно закону, к минимальной зарплате привязаны и пенсии для украинцев, которые имеют полный стаж и возраст от 65 лет. Правда, на днях Кабмин принял норму, которая и так гарантирует для такой категории пенсию в размере не меньше двух тысяч гривен. Если расчетная выплата меньше, ее автоматически подтягивают до 2 тыс. грн.

В 2021-м, учитывая рост минималки, украинцы с полным стажем будут получать как минимум 2001,2 грн, а в 2022-м – 2116 грн. Такой рост доходов позволит удерживать уровень благосостояния. Однако проблема в том, что уровень этот – за чертою бедности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января 2019 года минимальная заработная плата составляет 4 173 гривни. Таким образом, ее подняли на 450 грн по сравнению с показателем 2018 года.

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