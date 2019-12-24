"Толкает на коррупцию": Милованов снова пожаловался на "неприемлимо маленькую" зарплату

Министр экономического развития и торговли Украины Тимофей Милованов снова пожаловался на низкую заработную плату.

Своей позицией он поделился в интервьюLB.ua (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Зарплата неприемлемо маленькая. Нельзя заниматься самообманом: когда люди принимают решение уровня очень крупного предприятия и мы им платим по 15 000-20 000 гривень, понятно, что мы толкаем их на коррупцию. Или некомпетентность", – заявил министр.

Милованов снова пожаловался на зарплату

По мнению Милованова, глава Минэкономики должен получать от $5000 до $10 000.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Милованов заявил, что зарплаты в 18 тысяч гривен ему "ни на что не хватает". По словам министра, он живет на накопленные ранее сбережения.

Журналисты опубликовали фото документов, адресованных Кабинету министров, на которых Милованов якобы запрашивал премию за ноябрь 2019 года в размере 1630%. Министр опроверг данные и показал выписку со счета.

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