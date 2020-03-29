В связи с карантином из-за коронавируса многие украинцы, в частности задействованных в сфере услуг, потеряют доход или работу.

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Об этом в интервью LB.ua заявил бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов. Он уточнил, что кризис заденет не только эту сферу, а "все понемногу". По его мнению, около полмиллиона украинцев могут быть уволены.

"Кризисы и раньше случались в экономике Украины, начиная со структурного в 90-х. Но они касались в основном финансов, рынка капитала, кредитов. А в этот раз задело рынок труда, и в этом необычность кризиса с экономической точки зрения.

Что это значит? Во-первых, из-за карантина не все могут работать и зарабатывать деньги. Во-вторых, из-за карантина уменьшился спрос именно в сфере услуг, в которых занято чуть ли не самое большое количество людей", – сказал он.

Тимофей Милованов РБК-Украина

"На конкурентном рынке труда стоимость рабочего равна маргинальному продукту. Есть такой термин – marginal product of labor. Когда у нас есть лишние рабочие, маргинальный продукт будет равен нулю. Это означает не только то, что люди увольняются, но и то, что могут попадать зарплаты. Когда свободные люди, можно им предлагать работать за меньшую цену", – пояснил бывший министр.

Он считает, что количество вакансий точно будет снижаться, новую работу будет сложнее найти.

Многих людей работодатели отправят или во временные отпуска, "если бизнес относительно здоров", или уволят, если он обанкротился.

"В сельском хозяйстве, думаю, все будет хорошо, потому что идет посевная, и сезонность поднимается. А вот строительство может быть легко остановлено. И первыми на выход пойдут те, кто трудоустроен неофициально.

Также закрывается розничная торговля, кроме продуктов. 20-25% от 3,5 миллиона работают именно в розничной торговле. В транспорте, туризме тоже неформально. Если половина или четверть из них потеряют работу, даже временно, – это еще 170-350 тысяч человек. Вот вместе и полмиллиона", – сказал Милованов.

Он добавил, что если размер безработицы составит в Украине дополнительных 18% (по модели США), то это будет означать дополнительно 3 млн 132 тыс человек без работы.

"В то же время, по исследованиям компании "Градус", новые увольнения в последнюю неделю составляют только 0,5%. Это означает, что массовых увольнений еще нет, но они могут появиться позже", – считает экс-министр.

Как писал OBOZREVATEL, Кабинет министров поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина.

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