Миллионы останутся без зарплат, доллар подорожает, а цена на газ обрушится: что ждет украинцев в апреле

Апрель в Украине запомнится не только продолжающимся карантином, но и новым курсом доллара, снижением тарифов на газ и разовыми выплатами для более 10 млн пенсионеров.

Подробнее о том, как изменится жизнь украинцев в апреле – читайте в материале OBOZREVATEL.

Без зарплат останется около 2 млн человек

Львиная доля украинцев пока еще сохранит свои рабочие места, уверена старший научный сотрудник Института демографии и социсследований Лидия Ткаченко. Людей отправляют в неоплачиваемые отпуски, но надежда, что в конце карантина они вернутся на работу, остается.

Pixabay

Однако в любом случае как минимум до 24 апреля, пока продолжается карантин, около 2 млн человек временно лишатся своей зарплаты, предполагает ученая. Как следствие, это повлияет и на уровень социального недовольства, на уровень бедности и даже на количество самоубийств.

"Когда человек резко теряет доход, и это длится в течение двух месяцев, без дополнительной поддержки это может стать большим ударом. Тут обязательно должна быть поддержка и со стороны местной власти, и со стороны правительства. Может произойти даже рост числа самоубийств", – рассказала Лидия Ткаченко.

Тариф на газ может обрушиться до рекордно низкой отметки

В марте цена на газ снизилась на 14% – до 4,3 грн за куб. Но уже в апреле стоимость голубого топлива может откатиться до минимальной за много лет отметки. Так, согласно данным Украинской энергетической биржи, сейчас стоимость ресурса за апрель (будущие цены) составляет 4032 грн за тыс. куб.м (уже с учетом НДС). А это на 24% ниже, чем в марте.

В результате также может снизиться и цена для населения. По информации "Нафтогаза", снижение стоимости происходит благодаря падению цен на газ в Европе, что связано с теплой зимой и большими запасами газа в хранилищах. "В газовом вопросе Украина больше не зависит от России. "Газпром" в свое время отказался продавать нам газ на конкурентных условиях? Ну ок, есть другие. Зима была теплой, и цена упала на рынке ЕС? Она автоматически падает и здесь. Никаких правительственных поездок на поклон за скидками не требуется", – пояснили в компании.

Платежки за газ для большинства украинцев занимают несущественную часть в общих расходах на коммуналку. Так, около 70% – стоимость отопление, остальное – горячая вода, электроэнергия, холодная вода и газ.

Новый курс доллара

Из-за продления карантина до 24 апреля половина предприятий еще целый месяц будет оставаться закрытой. Кроме того, падают сырьевые рынки, из-за чего дешевеет украинский экспорт, страна получает меньше валюты.

Доллара в стране будет не хватать, иностранцы будут избавляться от украинских долговых бумаг. Все это приведет к тому, что курс уже в апреле может составить около 30 грн/$, рассказывает OBOZREVATEL финансовый аналитик Владимир Мазуренко.

"Пандемия уже ударила по мировой экономике, остановила работу целых сфер. Рассчитывать на то, что движение гривни в сторону девальвации будет развернуто как минимум во время карантина, не стоит. Думаю, что по итогам года можем получить курс в 30 грн/$, тогда эта отметка должна быть преодолена уже в следующем месяце", – рассказывает аналитик.

Программу субсидий расширят

Уже в апреле субсидия в среднем может увеличится на 300 грн. Кабмин решил помочь украинцам, которые вынуждены сидеть по домам из-за карантина и тратят больше на коммуналку. Помощь состоит в первую очередь в том, что временно увеличат норматив потребления, который компенсирует субсидия.

на карантине запрещено прекращать выплату субсидий;

их будут назначать на следующий период после отопительного сезона без обращения;

усиливают поддержку тех, кто пойдет в центры занятости – им при расчете вместо зарплаты будут учитывать пособие по безработице;

на время карантина на 50% увеличат норматив на газ, воду, электроэнергию (то есть субсидия будет покрывать на 50% больший объем коммунальных услуг);

Пенсионерам раздадут по тысяче

Кто получит по 1 тыс. грн в апреле. Стоит отметить, что эта разовая выплата связана с карантином и ухудшением экономической ситуации в стране. Она коснется 9,8 млн пенсионеров (всего в Украине их 11,4 млн). Это те, кто сейчас, согласно данным ПФУ, получает до 5 тыс. грн.

"С 1 апреля 2020 г. правительство будет готово выплатить дополнительную 1 тыс. грн тем, кто имеет пенсию меньше 5 тыс. грн, а с 1 мая 2020 будет проведена индексация пенсий", – заявил президент Владимир Зеленский.

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