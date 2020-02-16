Стало известно, сколько украинцы потратили на подарки на День Валентина

За последние три года расходы украинцев на День Валентина выросли на 122%, а в 2019 году на подарки к этому празднику ушло рекордные 400 млн гривен.

По этому показателю наша страна буквально идет впереди всей планеты: в среднем в мире за 2017-2019 годы траты выросли всего на 17%. Об этом свидетельствуют данные ежегодного исследования Love Index, проведенного компанией Mastercard.

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Любимыми подарками украинцев ко Дню святого Валентина все еще остаются цветы и ювелирные изделия.

Как выросли траты украинцев на подарки:

цветы – +202%;

ювелирные украшения – +114%;

открытки-"валентинки" – +94% (в мире всего на 2%);

бронирование отелей – + 69%;

романтические путешествия – + 51%;

рестораны – + 45%;

В 2019 году году на авиабилеты и туры накануне праздника украинцы потратили более 130 млн грн. А на походы в кафе и рестораны – около 150 млн грн.

Также исследование показывает, что украинцы стали более тщательно готовиться к поздравлениям: если в 2017 году пик оплат подарков пришелся на 13 февраля, то в 2018 году – на 12 февраля, а в 2019 году подарки стали покупать еще раньше – 11 февраля.

Траты на День Валентина

Как сообщал OBOZREVATEL, соцсети взорвались огромный количеством признаний в любви в День святого Валентина. Украинские политики подхватили эстафету и откровенно рассказали о своих чувствах.

В пятницу, 14 февраля, миллионы людей отмечали самый романтический праздник в году – День святого Валентина. Не стали исключением и знаменитости.

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