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Миллионы гривен и чемоданы нала: судьи, которое отменили статью за незаконное обогащение, показали состояние 

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Судьи Конституционного суда, которые отменили наказание за незаконное обогащение чиновников, за 2018 год значительно увеличили свое состояние.

Об этом говорится в материале УП. Так, согласно декларации, денежный актив судьи Михаила Гультая и его супруги с 2017-го вырос на 2 млн грн. "У супругов заметно возросла прибыль: оба получают основную зарплату от Конституционного суда, у Гультая она выросла на 1,8 миллиона гривен, у жены - на 169 тыс. Кроме того, семья начала получать проценты от банковских счетов, ведь раньше декларировала только наличные накопления", – говорится в материале.

Состояние семьи судьи Конституционного суда Михаила Запорожца за прошлый год также изменились. Его жена стала владелицей земельного участка в Киевской области стоимостью 228 тыс. грн и машины Nissan Leaf 2017. Расходов на это имущество семья не указала, как и подарков или наследства.

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При этом, согласно декларации, семья Запорожцев живет на судейскую зарплату (2,9 млн) и пенсию (58,7 тысяч). Среди других доходов – небольшая зарплата жены и социальные выплаты. Никаких денежных накоплений семья не задекларировала.

Обогатился и судья Сергей Сас вместе с женой – на 701 600 гривен. Зарабатывает в семье только судья - его зарплата выросла на 1,4 миллиона по сравнению с 2017 годом. Супруги также начали получать пенсию: всего 172 тыс. в год на двоих.

В декларации судьи Олега Первомайского стало на 102 387 гривен и 8200 долларов больше. В прошлом году мужчина заработал на различных должностях, включая судейскую, и преподаванием в нескольких университетах, более миллиона гривен - на 752 тыс. гривен больше, чем в 2017 году.

Еще один судья, который проголосовал за отмену статьи о незаконном обогащении и уже подал электронную декларацию, - Владимир Мойсик. Он за прошлый год обогатился в два раза: с 500 тыс. гривен наличных накоплений в 2017 году до более 1 млн гривен в 2018.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 февраля Конституционный суд Украины признал неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса.

Вместо отмененной статьи президент Украины Петр Порошенко 28 февраля подписал законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

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Тема
Закон о спецконфискации
Место
Украина
Теги
Конституционный суд Украиныдекларация
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