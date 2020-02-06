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7 февраля • обновлено в 07:48
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"Миллион долларов!" Дубилет назвал "комфортную" зарплату для министров

3.1т
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Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявил, что хороший министр может получать и миллион долларов, однако для нашей страны это неприемлемо.

Своим мнением он поделился в интервью hromadske (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, у чиновника спросили, сколько же стоит министр нормального уровня. "Если сравнить министерство с большой корпорацией, то сумма может быть и миллион долларов. Но для Украины это неприемлемо. У нас и в бюджете такой суммы нет. Зато можно получить другое. Я, например, пришел не деньги зарабатывать", – поделился он.

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Дубилет назвал "комфортную" зарплату для министров

Дубилет назвал "комфортную" зарплату для министров

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Дубилет также заявил, что получает около 12-13 тысяч грн зарплаты, а от премий и прибавок якобы отказался. "У меня есть сбережения. Я продал свою долю в бизнесе и имею возможность не думать о деньгах", – добавил министр.

При этом, он повторил, что для комфортной жизни министру необходимо около 3 тысяч долларов в месяц. "Я трачу примерно столько, но это не принципиально", – пояснил Дубилет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дубилет заявил, что хочет отказаться от зарплаты министра.

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Читайте все новости по теме "Зарплаты в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Зарплаты в Украине
Персона
Дмитрий Дубилет
Место
Украина
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
на фото взгляд явно не отягощенный интеллектом.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Хрен им собачий,надоели недоумки.
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