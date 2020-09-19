Миллиардер в США тайно отдал все деньги и остался в съемной квартире

Миллиардер Чарльз Фини в 89 лет пожертвовав все свое состояние, около 8 миллиардов долларов, на благотворительность. Свои деньги он отдавал в течение многих лет и тайно, а сейчас остался без состояния и в съемной квартире.

Как пишет издание The Gurdian, на днях его цель "раздать все" была достигнута. Деньги он отдавал на развитие образование и в благотворительные организации. The Atlantic Philanthropies, фонд, который он тайно основал в 1982 году и перевел в него почти все свое состояние, наконец, исчерпал деньги.

Подписывая документы об официальном роспуске фонда, Фини, у которого слабое здоровье, сказал, что он очень доволен тем, что "завершил это при жизни". Из своей маленькой съемной квартиры в Сан-Франциско он отправил послание для других миллиардеров, которые, возможно, пообещали отдать часть своего состояния, но только после смерти. "Тем, кто задается вопросом о благотворительности при жизни: попробуйте это тебе понравится." – написал он.

Фини вел удивительно скромный образ жизни, у него не было машины или дома, и была всего одна пара обуви. Он был известен тем, что летал только эконом-классом, даже когда члены его семьи и коллеги путешествовали бизнес-классом на одном самолете.

Фини пожертвовал более 3,7 млрд долларов высшим учебным заведениям, в том числе почти 1 млрд долларов Корнельскому университету, где он бесплатно изучал гостиничное администрирование по законопроекту о военнослужащих после службы в качестве радиста ВВС США во время корейской войны.

Фини также пожертвовал 870 миллионов долларов правозащитным группам (включая 62 миллиона долларов в виде грантов группам, проводящим кампанию за отмену смертной казни в США, и 76 миллионов долларов на массовые кампании в поддержку принятия Obamacare).

Свое состояние заработал на беспошлинной торговле.

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