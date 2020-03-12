Мелочь СССР скупают за целое состояние: сколько стоит каждая монета

Монеты СССР разного номинала и года выпуска можно продать за целое состояние. В сети можно найти десятки объявлений о продаже мелочи по цене от 100 тыс. грн.
Подробнее о том, сколько стоят монеты времен Союза, читайте в материале OBOZREVATEL.
Зависимо от года выпуска и номинала нумизматы готовы отдавать за монеты времен СССР целое состояние. К примеру, 10 копеек 1991-го года выпуска с буквой "м" готовы купить за три тысячи гривен, а за 20 копеек того же года выпуска – две тысячи гривен.
OLX
OLX
К слову, в интернете можно встретить десятки объявлений, в которых монеты продают целыми пакетами по "оптовой" цене, например, в 100 тыс. грн.
Подробнее узнать, сколько стоит каждая монета, можно узнать, ознакомившись с таблицей, подготовленной изданием vechi.com.ua.
vechi.com.ua
vechi.com.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине произошел всплеск подделки купюр номиналом 500 гривен. Преступники печатают их на принтерах, а сбывают в кафе и на заправках.
Украинцы, получившие первые банкноты в 1000 гривен, жалуются, что не во всех банках узнают новую купюру и принимают для платежей.
С 1 октября 2019-го НБУ стал выводить из оборота купюры номиналом 1, 2, 5 и 10 грн, а мелкие монеты перестали считаться деньгами.
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