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12 марта • обновлено в 06:51
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Мелочь СССР скупают за целое состояние: сколько стоит каждая монета

8.7т
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Монеты СССР разного номинала и года выпуска можно продать за целое состояние. В сети можно найти десятки объявлений о продаже мелочи по цене от 100 тыс. грн.

Подробнее о том, сколько стоят монеты времен Союза, читайте в материале OBOZREVATEL.

Зависимо от года выпуска и номинала нумизматы готовы отдавать за монеты времен СССР целое состояние. К примеру, 10 копеек 1991-го года выпуска с буквой "м" готовы купить за три тысячи гривен, а за 20 копеек того же года выпуска – две тысячи гривен.

Мелочь СССР скупают за целое состояние: сколько стоит каждая монета

OLX

Мелочь СССР скупают за целое состояние: сколько стоит каждая монета

OLX

К слову, в интернете можно встретить десятки объявлений, в которых монеты продают целыми пакетами по "оптовой" цене, например, в 100 тыс. грн.

Подробнее узнать, сколько стоит каждая монета, можно узнать, ознакомившись с таблицей, подготовленной изданием vechi.com.ua.

Мелочь СССР скупают за целое состояние: сколько стоит каждая монета

vechi.com.ua

Мелочь СССР скупают за целое состояние: сколько стоит каждая монета

vechi.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине произошел всплеск подделки купюр номиналом 500 гривен. Преступники печатают их на принтерах, а сбывают в кафе и на заправках.

Украинцы, получившие первые банкноты в 1000 гривен, жалуются, что не во всех банках узнают новую купюру и принимают для платежей.

С 1 октября 2019-го НБУ стал выводить из оборота купюры номиналом 1, 2, 5 и 10 грн, а мелкие монеты перестали считаться деньгами.

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Теги
деньги в пакетах СССР
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