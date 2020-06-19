Медикам в Украине планируют значительно повысить зарплаты: названы сроки и суммы

Кабмин анонсировал повышение заработной платы медицинским работникам уже в этом году. Так, оклад врачей вырастет на 75%, а младшего медицинского персонала – на 50% минимальной заработной платы.

Об этом на внеочередном заседании правительства в пятницу, 19 июня, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Прежде всего он отметил, что расходы на зарплаты медикам будут выделены на сумму почти 8 миллиардов гривен.

"Всем врачам, независимо от должности, мы предлагаем повысить оклад на 75 процентов. Среднему медперсоналу – в размере 50 процентов минимальной зарплаты. В денежном эквиваленте это примерно 2360 гривен. Младшим медицинским сестрам предлагаем повысить зарплаты в размере 25 процентов минимальной зарплаты, то есть ориентировочно 1180 гривен", – пояснил премьер-министр.

По его словам, соответствующее повышение Кабмин планирует осуществить в период с 1 сентября этого года.

Также глава украинского правительства отметил важную роль медиков в Украине и их вклад в борьбе с коронавирусом.

"Сегодняшняя наша война – это не только агрессия на востоке, но и борьба с эпидемией. Почти 7000 врачей стали на борьбу с COVID-19. Мы хотим, чтобы работа медиков была не только почетной, но и хорошо оплачиваемой", – резюмировал Шмыгаль.

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