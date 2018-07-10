Фальшивое масло заполонило прилавки в Украине: как узнать подделку

В Украине под видом сливочного масла на прилавках нередко можно встретить фальсификат на основе искусственных гидрогенизированных жиров. Длительное употребление такой продукции провоцирует развитие опасных заболеваний.

Чем грозит здоровью употребление фальшивого масла и как распознать подделку, рассказала в эфире ObozTV эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Елена Сидоренко.

"Фальсифицированного масла много, поскольку молочного сырья нам не хватает... А если не хватает какого-либо сырья, то обязательно его будут фальсифицировать, потому что это пользуется спросом", - отметила эксперт.

По оценкам Сидоренко, количество фальшивого сливочного масла на прилавках составляет порядка 10-15%.

"Часто накануне праздников, например, по акции реализуется сливочное масло – четко в маркировке указано. Если его стоимость 10 грн, то понятно, что это не масло. При касании оно пластичное, по запаху как пластилин..." – рассказала она.

Эксперт рекомендовала покупать масло по цене от 40 гривен, поскольку дешевле оно стоить не может. Также, по ее словам, некоторые производители начали выпускать качественное масло для детей: "Там сливки на запах и на вкус, но цена идет от 50 грн".

На вопрос, чем грозит регулярное употребление в пищу искусственных гидрогенизированных жиров, которые содержатся в поддельном масле, Сидоренко заявила:

"Это влияет на сердечно-сосудистую деятельность, и чем человек младше, тем больше угроза развития онкологических заболеваний. По печальной статистике, Украина на первом месте в Европе по динамике детской онкологии, и вторая по развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Это, на мой взгляд, в первую очередь связано с питанием и чрезмерным употреблением гидрогенизированных жиров. Искусственные жиры имеют влияние на клеточном уровне на липидный обмен клеток".

Эксперт дала совет, как отличить поддельный продукт от настоящего в домашних условиях.

"В холодильной камере масло должно быть твердым, а не пластичным. Если оно пластичное - это гидрожир, там добавки. Если оно твердое в холодильнике – значит сливочное масло. Можно нагреть его, если почернеет – то это масло. Если нет – будет просто плавиться, как растительное масло – оно нагревается и ничего с ним не случается. Также можно добавить горячей воды и посмотреть, насколько равномерно распределяется жир... Но это уже дополнительные тесты", - сказала она.

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