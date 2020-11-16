Масло в Украине подделывают в каждой области, до 70% – фальсификат: чем опасно и какое выбрать

В Украине до 70% масла – фальсификат. Его продают на рынках, в супермаркетах, даже дают школьникам и пациентам больниц в столовых. Поддельный продукт содержит трансжиры, которые могут навредить здоровью.

О том, сколько в Украине вредного масла, как правильно покупать этот продукт – читайте в материале OBOZREVATEL.

В Украине ситуация с фальсификатом масла плачевная, рассказывают эксперты. По закону и всем стандартам качества оно полностью должно состоять из молочных жиров. Но чтобы сэкономить, производители добавляют в него смесь растительных жиров, в результате появляются "неправильные молекулы" – трансжиры. В случае с маргаринами их нормализуют, а вот в масле этот показатель в подделках может зашкаливать.

Такие жиры приводят к болезням сердечно-сосудистой системы, ожирению и даже к онкологическим заболеваниям. Как рассказала OBOZREVATEL руководитель отдела тестирований Центра экспертиз ТЕСТ Нина Кальдий, доля фальсификата на рынке составляет до 70%.

"Мы проводили много тестирования масла. К сожалению, ситуация не очень хорошая. Если брать большую выборку разной по цене продукции, до 50-70% – фальсификат. На рынках, в переходах процент фальсификата выше. Среди дорогого масла в супермаркетов подделок меньше", – рассказывает Кальдий.

Фальшивое масло производится во всех областях, рассказал исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов, завод, в котором в масле используют 98% растительных жиров (а должно быть 0%), есть и в Киевской области. "Заходишь на рынок "Лесной", там есть точки, где это масло продается по 22 гривни за пачку", – пояснил Несмиянов.

Поддельное масло приносит миллиардную прибыль ежегодно. Заниматься нарушением должен и Антимонопольный комитет, и службы по защите прав потребителей. Однако в результате все заканчивается тем, что эксперты проводят тестирования, отчитываются о нарушениях и разводят руками.

АМКУ регулярно штрафует нарушителей. Но с учетом сверхприбыли, даже миллионные штрафы не останавливают от "серого бизнеса". К примеру, на днях комитет оштрафовал на 4,4 млн грн Малороганский молочный завод. А вместе с ним еще четыре мелких производителей.

Фальсификатом кормят даже в школах и больницах. "Подобное "немасло", помимо продажи в магазинах и на оптовых рынках, поставлялось через систему публичных закупок в школы, детсады, интернаты, больницы", – говорится в заявлении комитета.

Масло не может быть дешевым. На производство одного килограмма уходит примерно 20 литров молока. Поэтому оно не может быть дешевым, рассказывает Кальдий, которая уже более 10 лет занимается проверкой молочной продукции.

"Масло технически не может стоить дешево. На кг нужно 20 литров молока. Аномальная цена должна настораживать. Особенно белорусское дешевое масло, если по 20 грн, это однозначно подделка. Импортная продукция не может стоить меньше, чем украинская", – пояснила эксперт.

Масло должно быть твердым. Молочные жиры быстро застывают и медленно плавятся. Если масло мягкое уже в магазине, скорее всего, в нем используют растительные жиры.

"Прежде всего, любая добавка – это фальсификация. Чем могут заменять молочный жир? Смесями жиров, гидрогенизированными жирами, пальмовым, кокосовым маслом. Делают твердый жир. Он быстрее плавится", – поясняют в лаборатории.

По цвету можно определить свежесть масла. Зависимо от сезона цвет масла может меняться. Зимой оно белее, а летом, когда коровы едят свежую траву, оно имеет желтый окрас. Насторожить должен яркий оранжевый цвет (скорее всего, использовали добавки). Кроме того, если, разрезав масло, увидим более желтый цвет по краям, значит, жир уже окислился: либо продукт неправильно хранили, либо срок его годности подходит к концу.

Масло имеет особый вкус. Если после масла во рту остается ощущение налета жира, оно имеет запах или вкус маргарина, скорее всего, это фальсификат. На вкус неискушенному потребителю определить качественное масло сложно, однако сравнив настоящее и подделку, можно легко заметить разницу.

Обратите внимание на упаковку. Главное – на ней обязательно должно быть написано "масло сливочное". Такая надпись обязывает потребителя соответствовать ДСТУ 4399:2005: в нем должны быть исключительно молочные жиры. Кроме того, эксперты советуют покупать продукцию известных крупных производителей, при этом цена за пачку должна быть как минимум около 40 грн.

Постоянное использование фальсифицированного масла может нанести вред здоровью. И пока государства не взяло под контроль качество его производства, а нарушителей наказывают только штрафами, единственный выход – тщательно выбирать продукт и отказаться от дешевого масла сомнительного происхождения.