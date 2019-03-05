Масленица-2019: сколько стоит блин и как готовить

Целую неделю перед Великим постом в кулинариях супермаркетов, кафе и даже ресторанах главное блюдо – блины. В 2019-м один приготовленный в домашних условиях блин обойдется в 3,5 грн (на 7% дороже, чем в прошлом году). А если покупать уже готовое блюдо в магазине, его цена увеличится всего на 45 коп.

OBOZREVATEL подсчитал, во сколько украинцам обойдется Масленица в 2019-м.

Сколько стоит блин

Для расчетов мы взяли два рецепта: блины на молоке и блины на воде. По первому рецепту за каждый придется заплатить 3,5 грн (в прошлом году 3,25 грн), а по второму – всего 1,7 грн (цена практически не изменилась). Оба рецепта из расчета на 11 блинов. Стоимость начинки (о ней позже) не учитывалась.

Итак, для приготовления 11 блинов понадобится:

1 литр молока – 19,9 грн;

500 г муки – 5,25 грн;

2 яйца – 6 грн;

маленький пакетик сухих дрожжей – 4,9 грн;

2 ст. ложки сахара – 60 коп;

1 ст. ложка растительного масла – 1 грн;

сливочное масло для смазывания блинов – 1 грн;

Итого: 38,65 грн

Из этих же ингредиентов, но с водой вместо молока, можно приготовить главное блюдо Масленицы по "бюджетному" рецепту. Тогда 11 штук обойдутся всего в 1,7 грн. Готовые блины можно смазать маслом (учитывается при расчетах стоимости). К слову, в прошлом году блюдо могло обойтись всего в 32,5 грн (молоко и яйца были дешевле).

Pixabay

Что интересно, в супермаркетах Киева цены на блины практически не отличаются от себестоимости блюда, приготовленного по первому рецепту. Их продают на развез – по 79 грн за килограмм (без начинки). В среднем вес одного блина составляет 50 грамм, следовательно, один блин обойдется менее чем в 4 грн.

Это незначительно дороже, чем блины на молоке, приготовленные в домашних условиях. Правда, правильнее сравнивать с "бюджетным" вариантом (без молока). Таким образом, магазинный блин будет стоить как минимум в два раза дороже того, что вы приготовите дома. Более того, застать свежее блюдо будет сложно. После нескольких часов на прилавке вкусовые качества такого блюда портятся.

Сколько стоит начинка

Мясная: 48,6 грн

Ингредиенты:

350 г куриного филе (46 грн);

2 средние луковицы (1,6 грн);

соль, перец по вкусу;

сливочное масло для жарки (1 грн).

Pixabay

С семгой: 186,6 грн

Ингредиенты:

300 г маскарпоне (29,4 грн);

300 г копченой семги (150 грн);

лимонный сок, соль и перец по вкусу (7,2 грн).

Pixabay

С творогом: 75 грн

Ингредиенты:

200 г творога (41 грн);

100 мл жирных сливок (22 грн);

4 столовые ложки молока (2 грн);

3 столовые ложки измельченной зелени (10 грн) ;

соль и перец по вкусу.

Pixabay

Как ранее писал OBOZREVATEL, в 2019 году украинцы будут отмечать один из самых веселых праздников – Масленицу, который пришел от древних славян, с 4 по 10 марта включительно.

Что примечательно, фиксированной даты в календаре для этого события нет, потому ежегодно украинцам приходится заранее узнавать, когда же наступит "вкусный" праздник. Начало Масленицы выпадает на последнюю неделю перед Великим постом – за 7 недель до Пасхи.

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