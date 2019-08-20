Маскируются под волонтеров ООС: в Украине появилась новая схема мошенничества

В Украине орудуют интернет-мошенники, которые, называясь волонтерами, выманивают деньги якобы для потребностей воинов ООС.

Зачастую они создают фейкову страницу в соцсетях, копируя фотографии и личные данные известных благотворителей, сообщила в Facebook "Армія Inform".

"Хотите помогать воинам в ООС? Помогайте, но будьте внимательны!" – предупредили украинцев.

Коллаж

За такой схемой мошенники действовали от имени священника из Смелы Черкасской области Михаила Шевчука, который, кроме своей прямой деятельности, занимается постоянной волонтерской работой.

Сообщение, которые отправляли мошенники facebook.com/armyinform.com.ua

18 августа неизвестные создали копию страницы отца Михаила в одной из соцсетей, после чего начали писать разным людям, выпрашивая денег для пополнения телефонных счетов якобы военных из передовой.

"Электронные мошенники берут массовостью, надеясь на вашу невнимательность, редко идут на личный контакт, будьте осторожны и проверяйте информацию", – подытожили в сообщении.

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Скрин комментариев к посту

Как писал OBOZREVATEL, недавно СБУ разоблачила масштабную и циничную мошенническую схему наживы на онкобольных в Украине.

Ранее в стране появилась новая мошенническая схема. На мобильные телефоны присылают информацию о якобы выигранной квартире, однако для того, чтобы получить приз, мошенники требуют оплатить 1% стоимости жилья.

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