Малюська показал новые отремонтированные камеры в СИЗО. Фото до и после. Коллаж Обозревателя

Министр юстиции Денис Малюська показал, как выглядят бесплатные камеры СИЗО, которые государство отремонтировало за счет средств, полученных от платных камер.

Ряд фотографий "было – стало" из киевского изолятора он опубликовал в Facebook в понедельник, 17 августа.

"Совершаете преступления и не готовы платить за платные камеры в СИЗО? Ок, мы продолжаем готовить бесплатные. В минувшую пятницу в Киевском СИЗО закончился очередной ремонт двух бесплатных камер за счет поступлений от платных камер. Традиционно потрачено 0 (ноль) гривен средств плательщиков налогов", – сообщил министр юстиции.

Он добавил, что в целом в СИЗО Киева уже 5 бесплатных камер, отремонтированных исключительно за счет платных камер.

Отремонтированы бесплатные камеры в СИЗО Киева Коллаж Обозревателя

Отремонтированы бесплатные камеры в СИЗО Киева Коллаж Обозревателя

Отремонтированы бесплатные камеры в СИЗО Киева Коллаж Обозревателя

Отремонтированы бесплатные камеры в СИЗО Киева Коллаж Обозревателя

Отремонтированы бесплатные камеры в СИЗО Киева Коллаж Обозревателя

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 8 мая, в следственных изоляторах Украины начали функционировать платные камеры с улучшенными условиями размещения.

24 июля стало известно, что Минюст ввел новую услугу – приобретение подарочных сертификатов на пользование платными камерами в украинских СИЗО.

В Минюсте заявили, что подарочные сертификаты на пользование платными камерами в СИЗО оказались популярной услугой.

Министерство юстиции за счет проведения "большой распродажи тюрем" планирует провести "большое строительство тюрем". Все старые исправительные учреждения, скорее всего, будут уничтожены.

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